Tekirdağ’da tarım kanunu hakkında yapılan değişiklikler sebebiyle tarımsal üretim planlaması toplantısı gerçekleştirildi.

Tarım Kanunu’nun 7. maddesinde yapılan değişiklikle, tarım sektörü ile ilgili politikaların tespit edilmesi, planlanması ve koordinasyonu ile ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapılarak uygulanması yetkisi, Tarım ve Orman Bakanlığına verilmesi sebebiyle Tekirdağ’da tarımsal üretim planlaması bölge istişare toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıda konuşan Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Oktay Öcal, “Bu toplantının ilimizde yapılmasından onur duyduğumuzu belirtmek istiyorum. Tarım Kanunu’nun 7. maddesinde yapılan değişikliğe istinaden tarımsal üretim planlama yetkisi, Tarım ve Orman Bakanlığı’na verildi. Bu çerçevede yeni bir planlama yapılması kararı alındı. Bu planlamanın tanıtılması ve bilgi alışverişi amacıyla 7 ilin katıldığı bu toplantıyı düzenlemiş bulunuyoruz. Toplantının ilimize, bölgemize hayırlar getirmesini diliyorum” dedi.

Ardından bir konuşma yapan Vali Yıldırım, “Güzel bir bölge toplantısı ve asıl bu işin güzelliği mevzuat düzenlemesi yapılmadan önce sahaya inip sahada bizzat çalışanlara sorulması. Ben bunun çok değerli olduğunu düşünüyorum. Onun için ve Tarım ve Orman Bakanlığımıza, Tarımsal Üretim Genel Müdürlüğümüze ve buna katkı veren bütün değerli arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum.

Tarım ve Orman Bakanlığımızca ’Türkiye Yüzyılı’ vizyonuyla başlatılan tarımsal üretim planlaması çalışmaları, üretimin belirli bir plan dahilinde yapılması ve ülkemizin ihtiyaç duyduğu tarımsal ürünlerin yeterlilik düzeylerinin artırılması amacıyla hazırlanmıştır. Tarım Kanunu’nun 7. maddesinde yapılan değişiklikle, tarım sektörü ile ilgili politikaların tespit edilmesi, planlanması ve koordinasyonu ile ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği yapılarak uygulanması yetkisi, Tarım ve Orman Bakanlığına verilmiştir. Bugün burada hazırlığı yapılan yönetmelik taslağı ile ilgili bilgiler alacağız" dedi.

Vali Yıldırım’ın konuşmasının ardından Bitkisel Üretim Genel Müdürü Dr. Mehmet Hasdemir, Tarımsal Üretim Planlaması hakkında bilgiler verdi.

Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektörlük Konferans Salonu’nda düzenlenen toplantıya Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım, Süleymanpaşa Kaymakamı Mustafa Güler, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Celaleddin Vatandaş, Bitkisel Üretim Genel Müdürü Dr. Mehmet Hasdemir, Bitkisel Üretim Genel Müdür Yardımcısı Cengiz Budan, Hayvancılık Genel Müdür Yardımcısı Melikşah Taşkın, Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü Balıkçılık Teknolojisi Yüksek Mühendisi Yılmaz Asutay, Tarım ve Orman Müdürü Oktay Öcal, Bursa, Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kırklareli ve Yalova illeri Tarım Müdürleri, çiftçiler ve üreticiler katıldı.

Toplantı, soru-cevap ve değerlendirme bölümünün ardından sona erdi.