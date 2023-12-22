TÜİK Verilerine göre 2023 yılı Kasım ayı sonu itibariyle Tekirdağ’daki toplam motorlu kara taşıtı sayısı 321 bin 514 olarak açıklandı.

TÜİK Verilerine göre 2023 yılı Kasım ayı sonu itibariyle Tekirdağ’daki toplam 321 bin 514 motorlu kara taşıtının, 165 923’ü (yüzde 51,6) otomobil, 5 bin 850’si (yüzde 1,8) minibüs, 5 bin 461’i (yüzde 1,7) otobüs, 50 bin 488’i (yüzde 15,7) kamyonet, 12 bin 380’i (yüzde 3,9) kamyon, 46 bin 883’ü (yüzde 14,6) motosiklet, 1160’ı (yüzde 0,4) özel amaçlı taşıtlar ve 33 bin 369’u (yüzde 10,4) traktörlerden oluşuyor. Tekirdağ’da Kasım ayında 6 bin 909 adet taşıtın devri yapıldı. Tekirdağ’da devri yapılan toplam

6 bin 909 taşıt içinde otomobil yüzde 62,5 ile ilk sırada yer aldı. Otomobili sırasıyla yüzde16,3 ile kamyonet, yüzde 9,5 ile motosiklet ve yüzde 4,4 ile Traktör takip etti. Kasım ayında devri yapılan taşıtların yüzde 7,7’sini ise kamyon, otobüs, minibüs ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu. Tekirdağ’da 2023 yılı Kasım ayı sonunda toplam trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı bir önceki aya göre 2 bin 032 bir önceki yılın aynı ayına göre 21 bin 882 adet artarak 321 bin 514 adet oldu. Toplam trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtlarının sayısına bakıldığında; 2023 yılı Kasım ayı sonu itibariyle Türkiye genelinde toplam 28 milyon 545 bin 316 adet araç bulunduğu gözlenirken, Tekirdağ’da toplam 321 bin 514 motorlu kara taşıtı ile Türkiye genelindeki motorlu kara taşıtlarının yüzde 1,1’ine sahip olduğu açıklandı.