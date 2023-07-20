Tekirdağ’da polis ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 şüpheli yakalandı.

Çorlu Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, Çerkezköy ilçesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde satışı yapan şahıslara yönelik yaptığı çalışmalarda S.Ö.’yü 6 adet beyaz renkli peçeteye sarılı uyuşturucu olduğu değerlendirilen madde, bin 245 lira ve 1 adet cep telefonu ile yakaladı. Şahıs gözaltına alınarak emniyete götürüldü.

Çorlu ilçesi Hıdırağa Mahallesi’nde araçta bulunan V.B. isimli şahıstan 1 adet şeffaf poşet içerisinde metamfetamin ve esrar maddesi ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alınarak hakkında işlem başlatıldı.

Süleymanpaşa ilçesi Aydoğdu Mahallesi’nde de polis ekiplerince yapılan çalışmalarda S.A. isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığına yönelik bilgiler elde edilmesi üzerine yapılan iki ara yakalamada bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen S.A., yakalanarak gözaltına alındı.

Çorlu Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliğine bağlı polis ekiplerince Hıdırağa Mahallesi’nde H.Ü.’nün ikametinde yapılan aramada uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 960 TL ve 4 bin 265 TL ele geçirildi. İkamette bulunan H.Ü., uyuşturucu madde ticareti suçundan gözaltına alındı.