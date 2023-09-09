Tekirdağ’da polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 2 kişi uyuşturucu satıcılığından yakalanırken, 6 içiciye işlem yapıldı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yapılan planlı çalışmada, Kentte uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen, sokak satıcısı olarak tabir edilen İ.D. ve V.A. isimli şahıslara yönelik Süleymanpaşa ilçesi Zafer Mahallesinde 2 ayrı adrese operasyon düzenlendi. Yapılan operasyonda, 535 adet sentetik ecza hap, 7 fişek 3,8 gram metamfetamin maddesi, 1 adet uyuşturucu madde içme düzeneği ele geçirildi.

Konu ile ilgili 6 içici şahıs hakkında yasal işlem yapılarak, 2 satıcı şahıs çıkartıldığı adli mercilerce tutuklandı.