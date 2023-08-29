Tekirdağ’ın 2 ilçesinde uyuşturucuya yönelik yapılan çalışmalarda 5 şüpheli yakalandı.

Süleymanpaşa 100.Yıl Mahallesinde ikamet eden T.K. isimli şahsın uyuşturucu madde bulundurduğunun tespiti üzerine Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince şahsın ikametinde yapılan aramada yaklaşık 3 gram metamfetamin, 2 gram esrar, dijital hassas terazi ve 4 adet uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi. Şüpheli ile birlikte ikamette bulunan toplam 4 kişi gözaltına alındı.

Muratlı Müsellim Mahallesinde ise icra edilen Önleyici Kolluk Devriyesi esnasında yol kenarında park halinde bulunan motosiklet sürücüsü A.C. isimli şahsın davranışlarından şüphelenilmesi üzerine yapılan üst aramasında yaklaşık 2 gram esrar ele geçirildi. Şahıs ile ilgili işlem gerçekleştirildi.