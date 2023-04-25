Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 şüpheli tutuklandı.
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, gelen bir ihbar üzerine Çınarlı Mahallesi’ndeki C.T., E.D. ve H.İ.’nin evlerine operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda 3,8 gram skunk, 3,7 gram esrar, 0,5 gram metamfetamin maddesi ele geçirilirken, 3 zanlı gözaltına alındı.
Uyuşturucu imal ve ticareti suçundan gözaltına alınan 3 zanlı, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklanarak cezaevine gönderildi.