Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 4 kişi tutuklandı.

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik çalışmalar sürüyor. Polis ekiplerince yapılan saha çalışmalarında şüpheli 1 araç ve 1 ikamet adresinde yapılan aramada, 27.39 gram uyuşturucu maddelerden eroin maddesi, 0.33 gram uyuşturucu maddelerden metamfetamin maddesi,16 adet uyuşturucu maddelerden sentetik ecza hap maddesi, 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait 8 adet 7x65 fişek, uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 14bin 700 TL para ele geçirildi.

Konu ile ilgili olarak yakalanan 6 şahıs uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti suçundan gözaltına alındı. Yakalanan şüphelilerden 3 şahsın uyuşturucu ticareti suçundan dosya firarisi olduğu,1 şahsında ilçede gerçekleşen işyeri kurşunlanma olayının firarisi olduğu tespit edildi.

Adliyeye sevk edilen 6 kişiden 4’ü tutuklanırken, 2’si ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.