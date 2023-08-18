Tekirdağ’ın Kapaklı ve Malkara ilçesinde jandarma ekiplerince uyuşturucu ve kaçak sigaraya yönelik operasyon düzenlendi.

Jandarma ekiplerince Malkara ilçesi Camiatik Mahallesi’nde işletmeciliğini H.K. isimli şahsın yaptığı işletmedeki depo bölümünde yapılan arama faaliyetinde; 170 adet küçük puro, 1 adet büyük puro, 3 bin adet paketlenmiş ve içime hazır vaziyette dolu makaron, 18 kilogram kıyılmış açık tütün ürünü tespit edilerek ele geçirildi. Şüpheli, ifadesi alınması sonrası serbest bırakıldı.

Kapaklı ilçesi Karaağaç Mahallesi’nde jandarma ekiplerince icra edilen önleyici kolluk devriyesi esnasında E.Y. isimli şahsın şüpheli hareketler sergilemesi üzerine yapılan kaba üst aramasında; 1 adet şeffaf poşete sarılı vaziyette 8 gram ağırlığında bonzai, 1 adet alüminyum folyoya sarılı 3 gram metanfetamin ele geçirildi. Şüpheli, ifadesi alınmasını müteakip serbest bırakıldı.