Tekirdağ’ın Çerkezköy ve Çorlu ilçelerinde Jandarma ekiplerince silah ve uyuşturucu ele geçirildi.

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı unsurlarınca Çerkezköy Atatürk Mahallesi’nde icra edilen önleyici kolluk devriyesi de, M.S. isimli şahsın yapılan üst aramasında 15 adet sentetik uyuşturucu hap ve 0,5 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Şüpheliler ile ilgili işlem başlatıldı.

Türkgücü Mahallesi’nde Ü.H. isimli şahsın kaba üst aramasında 1 adet, ruhsatsız tabanca ve tabancaya ait şarjör içerisinde 4 adet fişek ele geçirildi.

Şahıs ile ilgili işlem başlatıldı.