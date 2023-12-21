Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde polisin uygulama noktasında yaptığı çalışmalarda binlerce uyuşturucu hap ele geçirilirken, olayda 15 şüpheli yakalandı.

Suç unsurlarının Tekirdağ’a girişinin önlenmesi ve şüphelilerinin yakalanması amacıyla Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesi TOKİ Uygulama noktasında polisin uygulamaları sürüyor. Son zamanlarda yapılan uygulamalar sonucunda ayrı ayrı olmak üzere 15 şahıstan toplamda, 15 bin 827 adet uyuşturucu hap, 95 gram metamfetamin, 74 gram toz kubar, 54 gram esrar maddesi, 4 adet ruhsatsız tabanca 2 adet ruhsatsız tüfek ele geçirildi.

Olayda 15 şüpheli ifadeleri alınmak üzere yakalandı.