Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla fener alayı düzenlendi.

Süleymanpaşa Belediyesi tarafından sahil alanda düzenlenen fener alayında, Tekirdağ Yelken İhtisas Kulübü önünde toplanan yüzlerce vatandaş, bayraklar ve yaktıkları fenerlerle sahil dolgu alanından Özgürlük Parkı’na doğru yürüdü. Sahilde yürüyüşe çıkan vatandaşlar da yürüyüşe eşlik ederek 30 Ağustos Zafer bayramını kutladı.

Süleymanpaşa Belediye Başkanı Hüseyin Uzunlar yaptığı açıklamada, büyük zaferin gururunu yaşadıklarını ve tüm kahramanları rahmetle andıklarını ifade etti.