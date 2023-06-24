Tekirdağ’da iki otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.
Kaza, akşam saatlerinde Çeşmeli yolu üzeri Çorlu ilçesine bağlı Türkgücü Mahallesi yakınlarında meydana geldi. Yeniçiftlik istikametine seyreden T.B. idaresindeki 59 B 5564 plakalı otomobil ile Çorlu istikametine seyreden C.T. yönetimindeki 34 JJG 86 plakalı otomobil yokuşta kafa kafaya çarpıştı.
Otomobil hurda yığınına döndü
Şiddetli çarpışma sonrası araçlar şarampole savruldu. Kaza sonrası sürücüler ve 2 yolcu yaralandı. Hurda yığınına dönen araçta sıkışan sürücü C.T. itfaiye ekiplerinin yardımıyla çıkarıldı. Yaralanan 4 kişi olay yerine gelen ambulanslarla Çorlu’daki hastanelere sevk edildi.
Kazayla ilgili jandarma tarafından soruşturma başlatıldı.