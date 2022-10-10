İnegölspor Başkanı Kani Ademoğlu, 3-1 mağlup olduğumuz Soma Spor maçı sonrasında açıklamalarda bulundu.

Ademoğlu açıklamasında şu ifadeleri kullandı;

“Üzgünüz, ilk yarı 14. dakikada verilmeyen net bir penaltımız var. Sonra üstünlüğü de sağladık. İlk yarı çok iyiydik. İkinci yarı maalesef çok kötüydük. 3-1 yakışmayan bir skordu. Tüm taraftarlarımızdan özür diliyoruz. Teknik direktör konusu da birkaç gün içerisinde netleşecek. Teknik direktörün acil gelmesi gerektiğini biz bu maçta net bir şekilde hissettik.”