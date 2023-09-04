SUBÜ, Ankara’da düzenlenen Teknofest Girişim Yarışması’nı 2 birincilik ve 1 dördüncülükle tamamlayarak 225 bin TL’lik destek kazandı.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ), Ankara’da düzenlenen Teknofest Girişim Yarışması’nı 2 birincilik ve bir dördüncülükle tamamladı. PRE - TAKE OFF Eğitim Teknolojileri Tohum Öncesi Kategorisi’nde Dr. Öğretim Üyesi Abdülkadir Özden danışmanlığındaki SUBU AI Takımı ve Tarım Teknolojileri Hızlandırma Kategorisi’nde Dr. Öğretim Üyesi Serkan Dereli danışmanlığındaki Afara Tarım Teknolojileri Takımı birinci sırada yer alarak En İyi Girişim Ödülü’nün sahibi oldu. Ulaşım ve Mobilite Teknolojileri Hızlandırma Kategorisi’nde ise Dr. Öğretim Üyesi Ali Furkan Kamanlı danışmanlığındaki Academic Sight Takımı dördüncülük elde etti. Teknofest 2023 finallerinde yarışan öğrencilerin özel çağrı çerçevesinde hazırladıkları sunumlarla katıldıkları yarışmada SUBÜ öğrencileri elde ettikleri başarılarla toplam 225 bin TL destek almaya hak kazandı.

“Hocalarımızın ve öğrencilerimizin büyük emekleri var”

Yarışmaya ilişkin değerlendirmelerde bulunan SUBÜ Teknoloji Yarışmaları Koordinatörü Dr. Öğretim Üyesi Ali Furkan Kamanlı, “T3 Vakfı’nın Türkiye’nin önümüzdeki 10 yılda 100 bin girişim hedefi doğrultusunda düzenlediği Teknofest Girişim Yarışması’nda önemli bir başarı yakaladık. Doğrudan sahanın sorunlarına odaklanan ve bunlara çözüm üretmeyi gayeleyen bu çerçevede de yine özellikle +1 Eğitim Modelimiz vasıtasıyla iş dünyasıyla tam bir bütünlük içinde olan üniversitemiz yarışmalarda da bu yönünü ortaya koymayı başarıyor. Burada hocalarımızın ve öğrencilerimizin büyük emekleri var. İş dünyası da sponsorluklarıyla ve iş birlikleriyle her zaman yanımızda oluyor. Ülkemizin gelişimi ve hedeflerine ulaşması için SUBÜ olarak katkı vermeye devam edeceğiz. Öğrencilerimizi tebrik ediyorum” dedi.