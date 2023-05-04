Melikgazi Belediyesi’nin destekleriyle TEKNOFEST’te gurur kaynağı olan ve Kayseri’ye 4 derece ile dönen takımlar, Melikgazi Belediyesi meclis toplantısı öncesi düzenlenen törenle ödüllendirildi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Mayıs ayı meclis toplantısı öncesi düzenlenen törende Kayseri'nin Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, TEKNOFEST’e iki yılda toplam 2,5 milyon lira destek verdiklerini, açtıkları stantla destekledikleri takımların yanında olduklarını belirterek, “Desteklediğimiz 18 takımımızın Kayseri’ye 4 derece ile dönmesi ve İnsansız Hava Aracı kategorisinde Kayseri’ye getirdiğimiz ilk birincilik, gelecek yıl TEKNOFEST’e katılacak gençlerimiz için güzel bir motivasyon kaynağı olacak. Kayseri’de gurur kaynağımız olan 4 takımızı TEKNOFEST ödüllerinin haricinde Melikgazi Belediyesi olarak bizde ayrıyeten ödüllendirdik.

İnsansız Hava Aracı (İHA) kategorisinde Türkiye birincisi olup Kayseri’ye ilk kez birincilik getiren Erciyes Üniversitesi’nden Vortex takımızı 50 bin TL, Tanıda Doktora Yardımcı Yapay Zekâ Destekli Kan Analiz Yazılımı kategorisinde ön kuluçkaya hak kazanan Abdullah Gül Üniversitesi’nden Nevasoft takımızı 30 bin TL, Dikey İnişli Roket kategorisinde Türkiye üçüncüsü olan Erciyes Üniversite’sinden Havtek takımımızı 20 bin TL, Tarımsal İnsansız Kara Aracı kategorisinde ilk beşe giren Erciyes Üniversitesi’nden ARF 203 takımızı 20 bin TL değerinde ödüllendirerek onlara başarılar diledik. Melikgazi Belediyemiz önderliğinde Kayseri’ye yaşattıkları gururdan dolayı gençlerimize teşekkür ediyorum. Desteklerinden dolayı Melikgazi Belediyesi meclis üyelerimize de teşekkürlerimi sunuyorum. Gelecek yıl da TEKNOFEST’e desteklerimiz devam edecek” dedi.

Kayseri’ye ilk kez birincilik getiren, İHA kategorisinde Türkiye birinciliği kazanan Vorteks takım temsilcisi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nafiz Kahraman, Dr. Mustafa Palancıoğlu’na desteklerinden dolayı teşekkür ederek sözlerini şöyle sürdürdü: “2 yıldır TEKNOFEST’e Mustafa Palancıoğlu başkanımızın desteği ile katılıyoruz. Geçtiğimiz yıl ödül alamadık bunun burukluğu içerisindeydik. Ama Mustafa başkanımız takımıza her daim güvendi. Akademisyen olması sebebiyle öğrencilerimiz yapılacak desteğin heba olmayacağını biliyordu. Kazanmış olduğumuz Türkiye birinciliği bu emeklerin boşa gitmediğini göstermiş oldu. Bundan sonraki hedefimiz daha ileriye gitmektir. Mustafa başkanımızın başlattığı bu destek yolculuğunda şehrimizin önce gelen kurum ve kuruluşlarından da güzel destekler bekliyoruz.”

Törende konuşan Vortex, Nevasoft, Havtek ve ARF 203 takım temsilcileri ise desteklerinden ve takımlara olan inancından dolayı Başkan Palancıoğlu’na teşekkür etti.

-Ödül töreninin ardından mayıs ayı meclis toplantısına geçildi. Toplantıda 15 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı.