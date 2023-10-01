Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ) Tıp Fakültesi öğrencisi İsmail Emir Yassı ile Translasyonel Tıp Ana Bilim Dalı Kurucu Başkanı Prof. Dr. Şehime Gülsün Temel’in ürettiği giyilebilir destek ve rehabilitasyon cihazı, TEKNOFEST’te Sağlık ve Yaşam Teknolojileri Kategorisi’nde En İyi Ön Kuluçka Girişimci Ödülü’ne layık görüldü. BUÜ’lü ekip ödülünü Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldı.

BUÜ Tıp Fakültesi Translasyonel Tıp Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Şehime Gülsün Temel ve öğrencisi İsmail Emir Yassı’nın tasarlayıp geliştirdiği ve endüstriyel ürün alanında üniversitenin ilk tescilli ürünü olan Mobil El Dış İskeleti, katıldığı TEKNOFEST Yarışları’nda Sağlık ve Yaşam Teknolojileri Kategorisi’nde En İyi Ön Kuluçka Girişimci Ödülü’nü almayı başardı. 29 Eylül tarihinde İzmir’de gerçekleştirilen ödül törenine katılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, birinci seçilen projenin ödülünü Prof. Dr. Şehime Gülsün Temel ve takım üyesi olan BUÜ Mühendislik Fakültesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği Bölümü yüksek lisans öğrencisi Ahmet Durmaz’a takdim etti.

"Mutlu ve gururluyuz"

Projenin el ile kavrama fonksiyonunu yitiren hastalar için önemli bir destek sağlayacağını ifade eden Prof. Dr. Şehime G. Temel, topluma fayda sağlayacak ürünler geliştirmeyi gaye edindiklerini vurguladı. İsmail Emir Yassı’nın söz konusu proje fikriyle kendisine ulaştığına değinen Temel, "O zamanlar pandemi süreci devam ediyordu. İnternet üzerinden bana sunum yaptı, çok etkilendim. Bir eğitmen gibi sunum yaptı. Her şeye hakimdi. Yazılımından tutun elektronik aksamına kadar her şeyi çok net anlattı. Birlikte çalışmayı tamamladık. Endüstriyel ürün konusunda tescilimizi aldık. Ulusal ve uluslararası alanda da patent girişimlerimiz var. O kısmı da en kısa sürede tamamlayacağız. Projemizle TEKNOFEST’e de katılmak istedik. Yapılan değerlendirmeler sonucunda en iyi girişimci ödülüne layık görüldük. Gerçekleştirilen törende de ödülü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın elinden aldık. Mutluyuz ve gururluyuz. Bizlere destek veren üniversite ve fakülte yöneticilerimize, ödül alan PullExo Takımımızın kaptanı İsmail Emir Yassı ve takım üyeleri Ahmet Durmaz ile Eren Ekeer’e teşekkür ediyorum. Rektörümüz Prof. Dr. Ferudun Yılmaz, bizleri ödül töreninde yalnız bırakmadı. Hep birlikte bu mutluluğu yaşadık. Yeni başarılar için çalışmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

Daha ulaşılabilir fiyatlarla vatandaşların hizmetine sunulacak

Programı hocasının gerçekleştirdiği canlı bağlantı ile telefondan takip eden BUÜ Tıp Fakültesi öğrencisi İsmail Emir Yassı ise projenin prototiplerini Bursa Coşkunöz Eğitim Vakfının sağladığı burs ve katmanlı üretim desteği sayesinde geliştirdiklerini dile getirdi. Duygularını yapılan telefon bağlantısında aktaran İsmail Yassı Emir, "Türkiye’de satışa sunulan el dış iskeletleri ithal ediliyor ve ulaşılması güç fiyatlara satılıyor. ’Daha iyisini daha uygun fiyata neden Türkiye’de üretemeyelim’ diye kendimize sorduk. Üretilen prototiplerin performansı ve özellikleri hakkındaki bilimsel makalenin ise yıl içinde yayımlanması planlanıyor. Cihaz son haline geldiğinde beyin aktivitesi sinyalleriyle de kontrol edilebilmesini amaçlıyoruz. Türkiye’de üretim hedefimizi gerçekleştirmek üzere devlet ve endüstri desteğiyle şirketleşme sürecimiz devam ediyor. Birkaç yıl içinde son ürünü ulaşılabilir fiyatlarla geniş bir hasta popülasyonuyla buluşturabilmeyi umuyoruz" dedi.

ABD’deki Harvard Medical School’a beyin stimülasyonu konusunda eğitim almak ve bilimsel çalışmalarda bulunmak üzere burslu davet edildiğini bildiren Yassı, "Şu an Harvard Medical School’da eğitim görüyorum. Mezun olduktan sonra da bu alanda kendimi geliştirmeyi ve Türkiye’ye katma değeri yüksek projeler geliştirmeyi hedefliyorum" açıklamasında bulundu.

Üniversitenin desteği devam edecek

İzmir’de gerçekleştirilen Türkiye’nin en büyük hava ve uzay teknolojileri organizasyonu olan TEKNOFEST’e katılan BUÜ Rektörü Prof. Dr. Ferudun Yılmaz da akademisyen ve öğrencilerinin elde ettiği başarının kendilerini gururlandırdığını söyledi. Projenin bilim, teknoloji ve sağlık alanında son derece kıymetli bir çalışma olduğuna işaret eden Rektör Yılmaz, çalışmanın geliştirilmesi ve ülke insanının faydasına kullanılabilmesi adına her türlü desteği vermeye devam edeceklerinin altını çizdi.