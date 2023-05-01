Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, deprem sonrası Hatay’da yürütülen örnek çalışmalardan dolayı TEKNOFEST yönetimi tarafından Konyalılar adına plaket aldı.KONYA (İGFA) - 6 Şubat tarihinde gerçekleşen ve 11 şehri etkileyen deprem felaketinin ardından afet bölgesindeki örnek çalışmalarından dolayı Başkan Altay’a teşekkür plaketini TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar verdi.

“MEDENİYETİMİZİN İYİLİK, MERHAMET DEĞERLERİNİ EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL ETTİNİZ”

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin deprem felaketi boyunca örnek alınacak davranışlarda bulunduğunu kaydeden Bayraktar, “Medeniyetimizin iyilik, merhamet değerlerini en iyi şekilde temsil ettiğinizden dolayı size, kurumunuzu, görevlilerinizi ve gönüllülerinize şükran duygularımızı iletmek için bu plaketi vermeyi icra kurulumuzla kararlaştırdık. Allah razı olsun. Hepimize örnek oldunuz. Bu milletin bir evladı olarak bizler de sizlere dua ettik. İnşallah hep birlikte bu felaketi de bu dayanışmayla sizlerin örnekliğiyle milletimiz aşacaktır” dedi.

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ise “Ben de bu plaketi tüm Konyalılar adına alıyorum. Yaşadığımız deprem felaketinde Konya seferber oldu. Biz de depremzede kardeşlerimizin yaralarını sarmak için hala yoğun bir şekilde çalışıyoruz. Milli teknoloji hamlemizin lideri TEKNOFEST’in böyle bir plaket vermesinden de büyük gurur duyduk. Çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

İstanbul Atatürk Havaalanında devam eden dünyanın en büyük bilim ve teknoloji festivali olan TEKNOFEST’i de ziyaret eden Başkan Altay, etkinliğe katılan Büyükşehir Belediyesi Kapsül Teknoloji Platformu üyesi gençlerle de bir araya gelerek, başarılar diledi.