Kayseri Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar’a “Türkiye’de Tayyarecilik 1910-1924” kitabını gönderdi. Ülkemizin o yıllarda hava savunmasındaki çaresizliğini gözler önüne seren kitaba karşılık Selçuk Bayraktar da, Başkan Yalçın’a bir teşekkür mektubu ve Bayraktar Akıncı maketi gönderdi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Gençlerle kitap okuma programlarının öne çıkan kitaplarından olan birisi olan Türkiye’de Tayyarecilik’in bazı bölümlerinin altını çizerek Selçuk Bayraktar’ın dikkatine sunan Kayseri'nin Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, kaleme aldığı mektupta şu satırlara yer verdi:

“Gökte İHA’ları, SİHA’ları, Bayraktarları, Kızıl Elmaları, yerde TEKNOFEST gibi dünya çapında organizasyonları gördükçe göğsümüz kabarıyor.

Ülkemiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın vizyonu, şahsınızın ve ekibinizin misyonu ile bu alanda dünyanın sayılı ülkeleri arasına girmeyi başardı.

Bütün bu başarıları görünce geçmişte kaçırdığımız bazı fırsatlar için çok daha fazla üzülüyoruz. Bunu en acı şekilde anlatan ve nereden nereye geldiğimizi açık şekilde ortaya koyan “Türkiye’de Tayyarecilik 1910-1924” kitabını sizlerle paylaşmak istiyorum.

Kitapta özellikle altını çizdiğimiz bölümler, hangi zor şartlarda nelerin başarıldığını gözler önüne seriyor ve geldiğimiz noktanın ne kadar önemli olduğunu daha iyi anlamamıza vesile oluyor.

Ülkemizin hava savunma sanayii ve teknoloji alanında zirve noktaya ulaşmasındaki katkılarınızdan dolayı bir kez daha tebrik ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum.

En içten sevgi, saygı ve selamlarımla…”

“HAVA ARAÇLARINA OLAN İLGİNİZ BİZİM İÇİN ÇOK KIYMETLİDİR”

BAYKAR Yönetim Kurulu Başkanı ve Teknoloji Lideri Selçuk Bayraktar da Başkan Yalçın’a konuya duyduğu yakın ilgi için teşekkür etti.

Selçuk Bayraktar’ın Başkan Yalçın’a cevaben gönderdiği mektup da şu şekilde:

“Yazdığınız mektubu, gönderdiğiniz hediyeleri ve “Türkiye’de Tayyarecilik” kitabını memnuniyetle aldım. İlgi duyduğum ve çalışmalarımı sürdürdüğüm havacılık alanında değerli bir eser olan bu kitabı merakla okuyacağım.

Tam bağımsız ve müreffeh Türkiye için geliştirdiğimiz, yüksek teknoloji ürünü insansız hava araçlarına olan ilginiz bizim için çok kıymetlidir. Hepimiz ülkemizin ve gençlerimiz geleceği için çalışıyoruz. Hangi alanda çalışırsak çalışalım, amacımız Türkiye’nin ‘KIZILELMA’ yolculuğunda faydalı olmaktır. Bu yolda karşımıza çıkan her türlü engelle yılmadan mücadele ederek, geçmişte olduğu gibi önümüze takoz koymak isteyenlere fırsat vermeden ilerleyeceğiz.

Nazik davranışınızdan dolayı teşekkür eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim. Ülkemizin ilk uçak fabrikasının kurulduğu kadim medeniyetimizin güzide şehri Kayseri’ye selamlarımı iletirim.

Sağlıcakla kalın, Allah’a emanet olun. Sevgi ve saygılarımla”

Selçuk Bayraktar mektupla birlikte Başkan Yalçın’a Bayraktar Akıncı maketinin yanı sıra çeşitli teknolojik araç gereçler ile kataloglar da gönderdi.