Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın Bursalı çocuklara hediyesi olan Teknolojik Tayfa, Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin desteği ile Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı’nın ev sahipliğinde 3 gün boyunca Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda çocuklarla buluşacak.BURSA (İGFA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı himayesinde TRT Çocuk, İSF Studios ve yerel yönetimlerin katkılarıyla hayata geçirilen Rafadan Tayfa’nın son sahne gösterisi Teknolojik Tayfa, Bursalı çocuklarla buluşmaya devam ediyor.

Bursa’dan milletvekili adayı olan Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank’ın Bursalı çocuklara hediyesi olan Teknolojik Tayfa, 17 ilçeyi kapsayan turne programının ardından 11 – 12 Mayıs günlerinde her gün iki seans olarak, 13 Mayıs’ta da 3 seans olarak Kültürpark Açıkhava Tiyatrosu’nda gösterime sunulacak.

Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı’nın ev sahipliğinde ücretsiz yapılacak gösterimler Perşembe ve Cuma günleri saat 17.00 ve 19.00’da, Cumartesi günü ise saat 15.00, 17.00 ve 19.00 yapılacak.