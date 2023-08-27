Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, 30 Ağustos-3 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek olan Türkiye'nin en büyük havacılık, uzay ve teknoloji festivali TEKNOFEST'e bakanlık bünyesinde bulunan Devlet Hava Meydanları İşletmeleri (DHMİ), Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM), PTT, Devlet Demiryolları ve Bilgi Teknolojileri Kurumu'nun (BTK) açacakları stantlarla yeni ürün tanıtımlarını yapacak.ANKARA (İGFA) - Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, TEKNOFEST'in milli teknolojinin geliştirilmesinde kritik bir rol oynadığını vurguladı.

Ulaştırma Bakanlığı bünyesindeki DHMİ, SHGM, PTT, TCDD ve BTKnın da yeni ürünlerinin tanıtımı için stand açacağını ifade eden Bakan Uraloğlu, TEKNOFEST, teknoloji yarışmaları, hava gösterileri, konserler, çeşitli konularda gerçekleştirilen söyleşi ve etkinlikler gibi birçok faaliyete ev sahipliği yaparak teknolojiye olan ilgiyi artırmayı başarmıştır. Türkiyenin teknoloji üreten ve geliştiren bir topluma dönüşmesi konusunda farkındalık oluşturmuş, yüz binlerce gencin hayallerini gerçekleştirmesi için TEKNOFEST kapsamında çeşitli disiplin ve kategorilerde teknoloji yarışmaları düzenleyerek gençlerin ufkunu açıyor diye konuştu.

DHMİ'NİN ÇARE SİSTEMİ

Hava Trafik Yönetimi (Air Traffic Management-ATM) Ar-Ge çalışmaları kapsamında yerli ve milli üretim olan Çok Amaçlı Radar Ekranı da (ÇARE) stanttaki yerini alacak. ÇARE Sistemi, Hava trafik kontrol yönetim kabiliyeti çerçevesinde gerçek zamanlı uçuş verilerini harita üzerinde sergileyen insan-makine ara yüzü uygulaması. Kullanıcı dostu olması, hava trafik kontrolörlerinin hava trafiğini etkin bir biçimde yönetmesine ve hava trafik emniyetinin en üst düzeyde sürdürülmesine imkân tanıma özelliğine sahip. ÇARE ülkemizde 40tan fazla havalimanında hizmet veriyor. Ayrıca Azerbaycana ihracatı gerçekleştirilen ÇARE sistemi, Bakü Haydar Aliyev, Gence ve Fuzuli Havalimanlarında Mayıs ayından itibarıyla hizmet vermeye başladı.

TÜRKSAT'TAN MODEL UYDU YARIŞMASI

TEKNOFEST Teknoloji yarışmaları kapsamında Model Uydu Yarışması düzenleyecek. Model Uydu Yarışması, mühendislik alanında lisans ve yüksek lisans eğitimi alan öğrencilere teorik bilgiyi pratiğe dönüştürme fırsatı ve disiplinler arası çalışma becerisi edindirmeyi amaçlıyor.

PTT'NİN ELEKTRİKLİ ARAÇLARI

Kamuda ilk kez hafif yük taşımacılığında kullanılacak olan elektrikli Panelvan PTT standında sergilenecek.

VR Gözlük sergilenecek. Doğu Ekspresi ve Hızlı Tren yolculuğunu simülasyon yöntemiyle geçtiği yerleri sanki içindeymiş gibi izleme imkânı sunuyor.

Sanal gerçeklik teknolojisi kullanılarak yeni hazırlamış olduğu Balon Uçuş Simülasyonu ziyaretçilerin beğenisine sunulacak.