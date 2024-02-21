Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Türkiye Cumhuriyeti Dijital Dönüşüm Ofisi, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bursa Bilim ve Teknoloji Merkezi'nin işbirliğiyle düzenlediği Teknolojinin Geleceği Konferansı’, Atatürk Kongre Kültür Merkezi’nde yapıldı. Ana teması ‘Yapay zeka’ olan konferansın açılış törenine, Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Arif Bayrak, İl Milli Eğitim Müdürü Dr. Ahmet Alireisoğlu, akademisyenler ve çok sayıda öğretmen katıldı. Konferansta, yapay zeka alanında güncel çalışmalar, karşılaşılan sıkıntılar, eğitim ve diğer alanlardaki yeni fikirler konuşulurken, ‘yapay zeka ütopya mı? distopya mı?‘ sorusuna da cevap arandı.



Programda konuşan Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Arif Bayrak, bilim ve teknolojinin değişim ve gelişimin en önemli anahtarı olduğunu söyledi. Türkiye’de bilime ve teknolojiye her zamankinden daha fazla önem verildiğini belirten Bayrak, özellikle savunma sanayi, bilişim ve yazılım alanlarında yerli ve millî teknoloji ürünlerini üreten firmaların ve kurumların her geçen gün arttığını ifade etti. Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin de şehri bir bilim ve teknoloji merkezi hâline getirmek için çalıştığını dile getiren Bayrak, “Gençlerimizi, çocuklarımızı bilim ve teknoloji alanlarına yönlendirmeye gayret ediyor, geçmişine, tarihine, kültürüne bağlı olarak, çağın gereklerine ayak uydurabilen ve geleceği öngörebilen bir anlayış edinmeleri için çabalıyoruz. Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’yle birlikte düzenlediğimiz ‘konferansın hepimize yeni ufuklar açmasını diliyorum” dedi.



Cerebrum Tech Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Bilişim Vakfı Yürütme Kurulu üyesi Dr. Erdem Erkul, deneyimlerini, teknoloji alanında ses getiren çalışmalarını ve ‘Yapay zekanın dönüştürücü gücü’ üzerine görüşlerini paylaştı.

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi’inde yapay zekâ uzmanı olan Dr. Merve Ayyüce Kızrak, ‘Küresel bir oyun kurucu: yapay zeka’ temalı bir konuşma yaptı.

Konferansımızın ikinci bölümünde Prof. Dr. Salih Çepni moderatörlüğünü yaptığı ‘yapay zekanın eğitim alanına etkileri’ konulu oturuma Prof. Dr. Vasıf Nabiyev, Dr. Burcu Aybat ve Burak Gençay konuşmacı olarak katıldı.

Konferansın üçüncü bölümünde ise uygulamalı atölyeler yapıldı. Katılımcılar yapay zeka uygulamalarını deneyimleme imkanı buldu.



Kaynak: BÜLTEN