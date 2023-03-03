İnegöl Belediyesi, tekstil atıklarının geri dönüşüme kazandırılması ve bu konuda farkındalık oluşturulması adına “Tekstil atıkları ütüye dönüşüyor” sloganıyla kampanya düzenlemişti. 250 kg atığın toplandığı kampanyada ilk 3’e giren vatandaşlara hediyeleri Belediye Başkanı Alper Taban tarafından takdim edildi.

İnegöl Belediyesi, atıkların kaynağında ayrıştırılması ve geri dönüşüm konusunda hayata geçirdiği farkındalık çalışmaları ile bu alanda önemli kazanımlar elde ediyor. Daha önce atık pil ve elektronik atıklarla ilgili düzenlenen kampanyalarla vatandaşlarda bilinç oluşturacak adımlar atılırken, Şubat ayı başında tekstil atıkları için kampanya düzenlendi. Yapılan duyuru sonrası vatandaşlar bu kampanyaya yoğun ilgi gösterirken, en fazla atık getiren 3 kişiye dikey ütü hediye edileceği açıklanmıştı. Toplamda 250 kg atığın toplandığı kampanyada; birinci 50 kg tekstil atığı getiren Mine Güngör oldu. İkinci 30 kg tekstil atığı getiren Serap Şen ve üçüncü ise yine 30 kg tekstil atığı getiren Hüseyin Taşdemir oldu. İkinci ve üçüncünün aynı kilogramda olması nedeniyle katılım süresine göre sıralama yapıldı.

ASRIN FELAKETİNİ YAŞADIK

3 vatandaşa hediyeleri bugün encümen salonunda düzenlenen törenle hediyeleri takdim edildi. Hediye takdimleri öncesi açıklama yapan Belediye Başkanı Alper Taban, yaşanan depremi hatırlatarak zor bir dönemden geçildiğini ifade etti. Başkan Taban, “Tekstil atıkları toplama kampanyamızın ödül töreni için bir araya geldik. Ülke olarak zor günlerden geçiyoruz. Asrın felaketi denilen bir deprem hadisesi yaşadık. Kaybettiğimiz vatandaşlarımız var, Allah’tan rahmet diliyorum. Biz de bölgede çalışmalara katıldık. İnşallah bundan dersler çıkartarak bundan sonrası için daha güzel işler yapmamız gerektiğini müşahede ettik. Ancak tabi hayatta devam ediyor, normalleşmemiz de lazım. Hem geçmişten gelen hem de devam eden işlerimizi bir bir sürdürmek üzere çalışmalarımızı yürütüyoruz” dedi.

DESTEK VEREN TÜM VATANDAŞLARIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUM

Düzenlenen kampanya hakkında da konuşan Başkan Taban, şöyle devam etti: “Çevre bilincini geliştirmek adına, daha temiz bir gelecek inşa edebilmek adına rutin çalışmalar yürütüyoruz. İnegöl Belediyesi olarak deprem öncesi 1-3 Şubat tarihlerinde tekstil atıkları ütüye dönüşüyor sloganıyla bir kampanya başlatmıştık. Burada vatandaşlarımızın dikkatini çekmek üzere bir çağrı yaptık. Tekstil atıklarını topladığımızda ne elde ediyoruz bundan da bahsetmek istiyorum. Bu atıkların birikiminin önüne geçiyoruz, kirliliğin büyük ölçüde azalması noktasında katkı sunuyoruz, yeniden kullanım noktasında katkı sunuyoruz. Bunların yanı sıra çevre bilinci oluşması, döngüsel ekonomiye katkı, sürdürülebilir kalkınma ve doğal kaynakların korunması gibi faydaları var. Tekstil kirlilik konusunda da petrolden sonra en fazla kirlilik oluşturan ikinci iş kolu. Bu noktada tonlarca atığın önüne geçerek sevk ve idare noktasında bir kampanyaydı bu. Vatandaşlarımız da ilgi gösterip destek verdiler. Tüm katılan vatandaşlarımıza teşekkür ediyorum.”

“Kampanya kapsamında en fazla tekstil atığını toplayan vatandaşlarımıza ödüllerini takdim ediyoruz. 1’inci olan vatandaşımız 50 kg tekstil atığı toplayan Mine hanım, ikinci ve üçüncü ise Serap hanım ve Hüseyin bey ikisi de 30’ar kilogram topladı. Başvuru sırasına göre arkadaşlarımız Serap hanımı ikinci, Hüseyin beyi üçüncü olarak belirlediler. İnşallah bizler bu tür kampanyaları yapmaya devam ederken vatandaşlarımız da daha temiz bir İnegöl adına katkı sunmaya devam ediyorlar.”

Açıklama sonrası hediye takdimleri gerçekleştirilerek tören son buldu.