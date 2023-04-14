Derincespor Kulübü bünyesinde devam eden tekvando kurslarına katılan sporcular ve aileleri, Derince Spor Salonu’nda düzenlenen iftar programında bir araya geldi.

Derincespor bünyesinde en çok ilgi gören branşlar arasında yer alan tekvando branşında mücadele eden sporcular, bu kez kendileri için düzenlenen iftar programında bir araya geldi. Derince Kapalı Spor Salonu’nda gerçekleşen programda Derince Belediye Başkanı Zeki Aygün’ün konuğu olan sporcular ve aileleri, hep birlikte oruçlarını açmanın huzurunu yaşadı.

İftar programına Başkan Aygün’ün yanı sıra 28. Dönem AK Parti Kocaeli Milletvekili adayları Radiye Sezer Katırcıoğlu, Cemil Yaman, İbrahim Efe, AK Parti Derince İlçe Başkanı Koray Merdan, Derince Belediye Başkan Yardımcısı Kemal Bayraktar, İlçe Kadın Kolları Başkanı Züleyha Uslu, İlçe Gençlik Kolları Başkanı Sefa Bostan, meclis üyeleri, Derincespor Kulübü yöneticileri ve antrenörler de katıldı.