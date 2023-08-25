Edirne’nin Keşan ilçesindeki Boztepe Köyü’nde tarım arazisi üzerinde jeotermal kaynak arama amaçlı sondaj çalışmaları yapılmak isteniyor. Sondaj planlanan alanın tarım arazisi olduğunu belirten TEMA Vakfı Edirne İl Temsilcisi Şirin Çoğal, toprağımıza, suyumuza, meramıza zarar verecek projelerin hayata geçirilmemesini istedi.Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Edirne İli Keşan, İlçesi Boztepe Köyü’nde yapılması planlanan jeotermal kaynak arama amaçlı sondaj çalışmaları projesi için Çevresel Etki Değerlendirme (ÇED) süreci başlatıldı.

TEMA Vakfı Edirne İl Temsilcisi Şirin Çoğal, süreçle ilgili “Jeotermal kaynak arama amaçlı sondaj çalışmalarının gerçekleştirileceği lokasyonlar, Trakya Alt Bölgesi Ergene Havzası 1/100.000 Ölçekli Revizyon Çevre Düzeni Planı Değişikliğinde tarım arazisi kullanımlı alanlarda kalmaktadır. Ayrıca ruhsat alanı içerisinden sulama kanalı geçiyor. Danıştay 6. Dairesi’nin Trakya Bölgesi’nde tarım topraklarının korunması için verdiği örnek kararlar ve Çevre Düzeni Planları dikkate alınarak bu yatırımın ortaya çıkaracağı olumsuz sonuçların ayrıntılı değerlendirilmesi gerekiyor” dedi.

“HAYATA GEÇİRİLMEMELİ”

En önemli hususlardan birinin proje kapsamında ihtiyaç duyulacak kullanma suyu olduğuna dikkat çeken Çoğal, bu suyun proje alanına en yakın yerleşim birimindeki su varlıklarından temin edileceğini ifade etti. Çoğal, “Bölgede kuraklık ve buna bağlı yaşanan su kesintileri olduğu biliniyor. Proje için suyun en yakın su varlıklarından sağlanacak olması köylüde ayrıca bir endişe yarattı” şeklinde konuştu. Çoğal, Boztepe Köyü’nün geçim kaynağının tarım ve hayvancılık olduğunun altını çizerek “Toprak yapısı, her türlü ürün yetiştirmeye uygun. Genel olarak ayçiçeği buğday, arpa, mısır, karpuz, bamya, yonca, ceviz yetiştiriliyor. Köy, hayvan varlığı, sulu tarım arazileri ile bölge için önemli bir yere sahip. TEMA Vakfı Edirne İl Temsilciliği olarak Trakya’daki yaşamın devamı için tarım topraklarımızın korunması gerektiğinin altını çiziyor; toprağımıza, suyumuza, meramıza zarar verecek projelerin hayata geçirilmemesini talep ediyoruz” diye konuştu.