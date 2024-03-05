İnegöl Ticaret ve Sanayi Odası (İTSO) Başkanı Yavuz Uğurdağ, Hacı Sevim Yıldız Mobilya ve İç Mekân Tasarımı Teknolojisi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin öğrencilere iş garantisi sağladığını belirterek değerlendirmelerde bulundu.

YÜZDE YÜZ İŞ GARANTİLİ

2017-2018 eğitim öğretim döneminde hizmete giren okulun bugüne kadar öğrencilerin hayatında önemli bir yer edindiğini belirten Başkan Yavuz Uğurdağ, “Geçmiş yıllarda gençlerimizin yaz tatillerinde başlayan çıraklık ilişkileri ilerleyen yıllarında onlara meslek kapısı olabilmekte, alaylı olarak yetişen çıraklar geleceğin ustaları olarak mobilya sektörüne yön vermekteydi. Teknoloji çağının gelmesi ile yeni nesil mobilya üretiminin sektöre hâkim oldu. Üretimde yaşanan bu gelişim ve değişim mobilya sektöründeki donanımlı eleman ihtiyacını da artırmış oldu. 2017-2018 yılından bu yana şehrimizde eğitim vermekte olan Tematik Lisemiz, İnegöl mobilya sektörünün bu ihtiyacını karşılamak üzere olumlu bir zemin hazırladı. Geride kalan 3 dönemde okulumuzdan toplamda 234 öğrencimiz mezun oldu. Bu öğrencilerimizin 35 tanesi 4 yıllık Orman Endüstri Mühendisliği, Mimarlık ve Dijital Oyun Tasarımcılığı gibi bölümlerde Lisans eğitimlerine devam ederken 70’i ise Mobilya ve İç Mekân Tasarımı bölümünde Ön Lisans eğitimlerine devam ettiler. Diğer mezun öğrencilerimizin tamamına yakını mobilya sektöründe iş imkânı bulurken yalnızca 2 öğrencimiz mobilya dışı sektörde çalışmayı tercih ettiler.”

“İNEGÖL MOBİLYA SEKTÖRÜ ONLARLA DÜNYAYA AÇILACAK”

“Okulumuzun ortaya koyduğu bu rakamlara baktığımızda hem gençlerimizde hem de onları düşünen ebeveynlerinde oluşabilecek gelecek kaygısını ve işsizlik gibi olumsuz düşünceleri ortadan kaldırdığını görmekteyiz. Bununla birlikte gençlerimiz, eğitim hayatlarını sürdürürken çeşitli destek ve burslar da alarak geçimlerini değil yalnızca eğitimlerini düşünecekleri bir öğrenim ortamına sahip oluyorlar. Eğitim süreçlerinde içerisinde bulundukları projeler ve katıldıkları yarışmalarla da hem tasarım kabiliyetlerini hem de üretkenliklerini artırarak geleceğe daha inovatif şekilde hazırlanıyorlar. Bu sebeple önümüzdeki dönemde liseye geçecek olan öğrencilerimize ve velilerine seslenmek istiyorum; gençlerimizin için altın değerindeki bu fırsatı değerlendirmemiz gerekiyor. Şehrimizde yer alan bu büyük fırsat gençlerimizin geleceklerinin teminatıdır. Türkiye’de mobilyanın başkenti olan İnegöl mobilya sektörümüz, Tematik Liseden yetişen ve yetişecek olan öğrencilerimiz ile dünya pazarında adını duyuracaktır. Bu noktada gençlerimize güveniyor ve her daim yanlarında olacağımızı ifade etmek istiyoruz.”

BAŞKAN UĞURDAĞ’DAN VELİLERE ÇAĞRI

“Bizler İnegöl sanayicileri ve iş insanları olarak her daim öğrencilerimizin yanındayız. Eğitim dönemlerinden çalışma hayatlarına uzanan süreçte ihtiyaç duydukları her durumda desteğimizi hissettiriyoruz. Bu noktada sorumluluğumuzun farkındayız. Velilerimizi, Tematik Lisemizin gençlerimizin geleceği adına sunduğu fırsatları öğrenmek ve çocuklarını bu doğrultuda yönlendirmek adına okulumuzu tanımaya davet ediyoruz” dedi.