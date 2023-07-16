TEM Otoyolu Kocaeli geçişinde kamyon, aynı istikamette giden tıra arkadan çarptı. Meydana gelen kazada kamyon sürücüsü yaralandı.

Kaza, TEM Otoyolu İzmit geçişi Bekirdere Rampası mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametine seyir eden R.K. idaresindeki 06 CZH 324 plakalı Mercedes marka kamyon, aynı yönde giden S.U. hakimiyetindeki 42 APG 829 plakalı Daf marka tıra arkadan çarptı. Çarpışmanın şiddetiyle R.K. araçta sıkıştı. Kazayı gören diğer sürücüler 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulundu. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede adrese ulaşan itfaiye ekipleri, kupa kısmında sıkışan sürücü R.K.’yi çıkarmak için çalışma başlattı. İtfaiye ekiplerince bulunduğu yerden çıkartılan sürücü, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi ambulansta yapılan yaralı, ardından Kocaeli Şehir Hastanesine kaldırıldı. Tır sürücüsü S.U. ise kazayı yara almadan atlattı.

Kaza sebebiyle TEM Otoyolu İstanbul istikametinde yoğunluk yaşandı. Polis ekipleri muhtemel olumsuzlukları önlemek için bölgede trafiği kontrollü olarak sağladı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.