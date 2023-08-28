Bozüyük Belediyesi çocukların gelişimine katkı sağlamak amacıyla gerçekleştirdiği Yaz Sanat ve Spor Okulları çerçevesinde verilen Temel Satranç Eğitimi kursu sona erdi.

Bozüyük Belediye Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu Temel Satranç Eğitimi kursunu başarıyla tamamlayan öğrencileri tebrik ederek katılım sertifikalarını takdim etti. Metristepe Kültür Merkezi’nde düzenlenen belge törenine Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu, öğrenciler ve aileleri katıldı. Törende konuşan Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu “Satranç zihinsel gelişim için çok önemli bir spor. Ben hocalarımıza, katılımcı çocuklarımıza ve bize güvenip, çocuklarını bize emanet edip gönderdiğiniz içinde velilerimize çok teşekkür ediyorum” dedi.

Satranç Eğitmeni Cenk Akçay kurs boyunca verdiği Satranç eğitimi hakkında bilgi vererek “Artık hepiniz satranç oynamayı öğrendiniz. Hepinizi tebrik ediyorum” dedi.

Konuşmaların ardından Başkan Yardımcısı Ali Şahinoğlu öğrencileri tek tek tebrik ederek katılım belgelerini takdim etti. Törende ayrıca öğrencilere Bozüyük Belediyesi tarafından kek, meyve suyu ve şeker ikramında bulunuldu.