Geniş bir kırsala ve mahalle sayısına sahip olan ilçemizde Milas Belediyesi çöp toplama noktasında yenilikçi bir sisteme geçiyor.MUĞLA (İGFA) - Akıllı yer üstü çöp konteynerleri uygulamasına başlayacak olan Milas Belediyesi ilk etapta pilot bölge olarak belirlediği noktalara 350 konteyner yerleştirecek.

Yaklaşık 2,5 - 3 ton civarında çöp alabilen konteynerler içinde bulunan sensörler vasıtasıyla bilgisayar ile uzaktan takip edilebilerek, dolup dolmadığı, alınıp alınmaması gerektiği noktasında doğrudan yazılım sistemi üzerinden haberdar olunma imkanına sahip 350 konteyner, kentin belirli yerlerine yerleştirilecek.

Gelen konteynerleri inceleyen ve özelikleri hakkında bilgiler veren Milas Belediye Başkanı Muhammet Tokat, "Yaklaşık 350 konteynerimizi Pazar sabah erken saatlerden itibaren kentimizin belirli yerlerine yerleştirmeye başlayacağız. Bu anlamda pilot bölge olarak tespit ettiğimiz başta Müştakbey Caddesi, Ahmet Taner Kışlalı Caddesi, Zafer Caddesi, Bademlik Caddesi, Emek Mahallesi, Sanayi Bölgesi, Cumhuriyet Mahallesi ve Beçin Mahallesi’nin belirli kısımları olmak üzere uygulamamıza pilot olarak bu bölgelerden başlayacağız. Sadece Cumhuriyet Mahallesi’nde şu anda Doğal Gaz çalışmaları aktif olarak devam ettiği için oradaki konteyner yerleştirme işlemine biraz bekleyeceğiz" dedi.

Konteynerlerin yer üstü akıllı konteynerler olduğunu belirten Başkan Tokat, "İçindeki sensörler vasıtasıyla bilgisayar ile uzaktan takip edilebilen ve bu anlamda da dolup dolmadığı, alınıp alınmaması gerektiği noktasında doğrudan bilgisayar başında haberdar olabildiğimiz bir sistem. Ekonomik olarak çok büyük bir getiri sağlayacak. Vatandaşlarımızın da özellikle şu anda kullanmakta olduğumuz konteynerlerden şikayetlerinin önemli ölçüde ortadan kalkacağı bir sistem. Bu konteynerlerden çöpün toplanması için de yeni araç sistemlerimiz devreye girecek. Vinçler vasıtasıyla bunlar alınabilip boşaltılabiliyor" diye konuştu.