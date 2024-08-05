Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan verilere göre, Temmuz 2024 itibarıyla tüketici fiyat endeksi (TÜFE) yıllık bazda %61,78 artış gösterirken, aylık artış oranı %3,23 oldu. TÜFE'nin (2003=100) Temmuz ayında bir önceki aya göre %3,23, geçen yılın Aralık ayına göre %28,76, geçen yılın aynı ayına göre %61,78 ve on iki aylık ortalamalar dikkate alındığında %65,93 oranında bir değişim yaşandı.

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE) ise yıllık bazda %41,37 oranında artış gösterdi. Temmuz ayında Yİ-ÜFE (2003=100) bir önceki aya göre %1,94, geçen yılın Aralık ayına göre %21,81, geçen yılın aynı ayına göre %41,37 ve on iki aylık ortalamalar dikkate alındığında %47,55 oranında bir artış sergiledi.