Şirket, yerelleşme stratejisi kapsamında artık Türkiye’den sipariş gönderimi yapacağını ve faturalandırma işlemlerini Türkiye merkezli olarak yürüteceğini açıkladı. TEMU, İstanbul’daki yeni operasyon merkeziyle birlikte “1 iş gününde teslimat” sürecini hayata geçiriyor.

Fatura ve ödeme işlemleri artık Türkiye merkezli şirket üzerinden

2024’ün son çeyreğinden itibaren, daha önce İrlanda’nın Dublin kentinde bulunan ödeme altyapısını Türkiye’de kurulan bir şirkete devreden TEMU, bu değişiklikle vergi avantajı da sağlamış oldu. Böylece Türk müşteriler, ödemelerini Türkiye merkezli bir firma üzerinden yapacak ve faturalandırmaları da doğrudan buradan gerçekleşecek.

Lokal depo sistemi

Sadece Türkiye değil, daha önce ABD ve Avrupa'da da benzer adımlar atan TEMU, yüksek gümrük vergilerinden kaçınmak amacıyla lokal depo sistemine geçti. Türkiye'de kurduğu depo sayesinde siparişler artık doğrudan yurt içinden gönderilecek. Bu da hem maliyet avantajı, hem de teslimat süresinde büyük bir iyileşme anlamına geliyor.

İlk siparişte ücretsiz kargo ve indirim seçeneği

Pazara girişini çeşitli promosyonlarla destekleyen TEMU, ilk siparişte ücretsiz kargo ve indirim seçenekleri sunuyor. Mobil uygulama ve sosyal medya üzerinden yapılan tanıtımlarda "Artık Türkiye'deyiz" sloganı dikkat çekti.