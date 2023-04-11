Hafız Ahmet Yüksel, İnegöl Belediyesi’nin ramazan ayı etkinlikleri kapsamında düzenlediği Kuran-ı Kerim tilaveti ve teravih namazı programları kapsamında Emir Sultan Camisinde İnegöllülerle buluştu.

11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif’in ruhuna uygun ramazan etkinlikleriyle bu mübarek ayın maneviyatını yansıtan programlar düzenleyen İnegöl Belediyesi, sesi ve tilavetiyle gönülleri okşayan hafızları ağırlamaya devam ediyor. Kuran-ı Kerim tilaveti ve teravih programları kapsamında Pazartesi akşamı 2012 yılı Kuran-ı Kerim Okuma Yarışması Türkiye Birincisi Hafız Ahmet Yüksel İnegöllülerle buluştu.

Emir Sultan Camisinde akşam namazı sonrası başlayan Kuran-ı Kerim tilavetine, vatandaşların ilgisi yoğun oldu. Hem bölgede ikamet eden vatandaşlar hem de pek çok farklı mahalleden vatandaşlar Hafız Ahmet Yüksel’i dinlemek üzere camiye akın etti. Belediye Başkanı Alper Taban’ın da katıldığı Kuran-ı Kerim tilaveti programı sonrası, teravih namazını da yine Hafız Ahmet Yüksel kıldırdı.

HELVA İKRAMLARI YAPILDI

Gönülleri mest eden program çıkışında İnegöl Belediyesi tarafından cemaate helva ikramları da yapıldı. Başkan Alper Taban, namaz sonrası camide vatandaşlarla bir araya gelerek çay eşliğinde sohbet etti.

TERAVİH PROGRAMLARI

İnegöl Belediyesi ramazan ayı boyunca 8 ayrı gecede teravih programı tertip ediyor. Ramazan ayının geri kalan bölümündeki teravih programları kapsamında; 14 Nisan Cuma günü Hafız Metin Çakar Alanyurt Esentepe Camisinde ve 17 Nisan Pazartesi Kadir Gecesinde ise Hafız Adem Bilgetay OSB camisinde İnegöl halkıyla buluşacak.

FAHRETTİN ENİŞ