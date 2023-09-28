Tefecilik, insan ticareti ve nitelikli dolandırıcılık iddialarıyla gözaltına alınan Terkinler Çetesinin kadın zanlısı, kendisini görüntüleyen medya mensuplarını görünce gözyaşlarına hakim olamadı. İnegöl Adliyesine götürülmeden önce sağlık kontrolleri için Devlet Hastanesine getirilen çetenin first lady’si yapılan kontrollerin ardından kesin tutuklanma talebiyle hakim önüne çıktı.

İnegöl Cumhuriyet Savcılığının aylardır süren teknik takibe takılan kadın zanlı, elleri kelepçeli olarak İnegöl’e getirildi. Henüz hakkında yapılan suçlamalara ilişkin bilgi verilmeyen kadın zanlının finans işlerinden sorumlu olduğu tahmin ediliyor.

Nitelikli dolandırıcılık, tahsilat , sahte çek ve senet ve tefecilik işlemlerinde yapılan uygunsuz finans hareketlerini yönetmekle suçlandığı tahmin edilen zanlı, 2 günlük sorgusunun tamamlanmasının ardından İnegöl Adliyesinde hakim karşısına çıktı.

Zanlının çete lideri olmakla suçlanan oğul Akın T. ile çetenin kurucu ismi baba N.T ile çok sayıda telefon görüşmesi kayıtları olduğu iddia edilirken, zanlıyla ilgili kesin bilgilerin hakim karşısında ortaya çıkması bekleniyor. Hakim önüne çıkmadan sağlık kontrolleri için getirildiği İnegöl Devlet Hastanesi acil servisi önünde ağlayan kadın zanlının pişmanlığı yüzünden okunurken, hakkında ki suçlamalar ve hakimin hakkında vereceği karar merak konusu oldu.