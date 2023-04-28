Yalova’nın doğası ve kaplıcalarıyla ünlü Termal ilçesinde aralık ayında misafirlerine kapılarını açacak Terma Garden Otel, şimdiden rezarvasyonlara başladı.

Klasik anlayışı reddeden "yeni yaşam kompleksi" kavramıyla Yalova’da Terma Garden projesi hayata geçiriliyor. Terma Garden, kapıdan içeri girer girmez misafirlerini klasik anlayışın dışına çıkartıyor. Yatırımcılarına metrekare satmak yerine bütün çevrenin yer aldığı metreküp sunan Terma Garden yönetimi termal otelcilik algısını tamamen değiştiriyor. 32 bin 500 metrekare kapalı alana, 12 bin metrekarelik yeşil alana sahip, ormana komşu mesafede yer alan projede spor ve yürüyüş alanları, bölgenin en yüksek oksijenine sahip konumu, sessizliği ve 12 ay kalmaya müsait alt yapısı ile misafirlerini ağırlayacak.

Aralık’ta hizmete açılıyor

İnşaatı hızlı bir şekilde devam eden Terma Garden projesi kapılarını aralık ayında açıyor. Terma Garden yönetimi Türkiye Termal Turizmini tanıtmak için Amerika’dan Avrupa’ya, Türki Cumhuriyetler’ den Orta Doğu ve Asya ülkelerine kadar geniş çerçeveli bir pazarlama ve tanıtım faaliyetine girişti. Küresel çapta etkin olan acentelerle anlaşmalar imzalamaya başlayan Terma Garden, hem termal turizm hem de otelcilik hizmeti almak isteyen yabancı turistler tarafından büyük ilgi görmeye başladı. Türkiye’den de yoğun talebin geldiği Terma Garden, yüksek kalite anlayışı ile her kesime hizmet verecek.

50 milyon dolarlık yatırım

Yalova Terma Garden CEO’su Tevfik Talas, projenin farklı bir anlayışla ele alındığını belirterek, ‘’Terma Garden Otelimiz sadece tatil için değil, termal suyun gücü ile yenilenmek, dinlenmek ve gençleşmek için de dizayn ediliyor. Biz buna yeni nesil termal diyoruz. Sadece bir otel konforu değil aynı zamanda otel ve yaşam kompleksi olarak yeni nesle hitap ederek termal otel konseptinde kabuk değiştiriyoruz. Termal otellerin de ‘lüks tatil’ ve ’ekonomik tatil’ seçeneklerini birleştirerek hizmet sunabileceğini gösteren bir otel inşa ediyoruz” dedi. Yeni nesil otelcilik anlayışını vurgulayan Talas, sosyal donatıları güçlü bir otel inşa ederek genç nesile de hitap edeceklerini söyledi.

Yerli ve yabancı gençleri termale çekecek

Talas sosyal donatılarına güvendiklerini belirterek şöyle konuştu:

“Türkiye’de termali daha çok yaşlı kitlenin tercih ettiğini görüyoruz. Hedefimiz otelimizde yerli-yabancı gençleri termale çekmek.’’ Avrupa’da genç kitlenin termali fiziksel sorunları önleyici ve dinlenme olarak gördüğünü vurgulayan Talas, otellerinde yaptıkları eğlence, tatil, spor alanlarıyla genç turist profilinin ilgisini çekmeyi başardıklarını ifade etti. Talas, bu sosyal alanlarla yerli ve yabancı gençleri yeni nesil termale çekeceklerini vurgulayarak, “Şık otellerin hayata geçmesi ile geçmişte hamam kültürü olarak algılanan kaplıca ve termal otellerin şimdi yeni nesil donanımlı oteller ile yerli ve yabancı gençleri termale çekeceğiz.”

Termal otellerin 12 ay boyunca hizmet verdiği için sürekli istihdam sağladığını vurgulayan Talas, “Bu yönüyle de ülke ekonomisine katkısı oldukça yüksek” dedi

Terma Garden’da yok yok

Dünya kabuk değiştirirken Terma Garden Yönetimi de yeni nesil termal anlayışı ile hizmete başlayacak, 32 bin 500 metrekare kapalı alan sahip olan proje; stüdyo tipi 1+0, 1+1 ve 3+1 dubleks olmak üzere farklı oda seçeneklerinden oluşan 53 ile 240 metrekare arasında değişen dokuz farklı seçenekte 432 odadan oluşuyor.

12 bin metrekare yeşil alan ve 3 bin 500 metrekare kadın, erkek ayrı SPA Merkezi. 750 kişilik dünya mutfağına sahip restoran, 5 yıldızlı Terma Garden’da mimariye uygun ticari alanlar. Market, kuaför, hediyelik eşya dükkânı, kafe gibi dışarıya ihtiyaç duyulmayacak her türlü ürünün bulunabildiği pek çok mağaza seçeneğinin olduğu AVM yer alıyor.

300 dönüm ormana komşu olan Terma Garden, doğa ile iç içe vakit geçirebileceğiniz yürüyüş parkurları, spor alanları, çocuk parkı ve piknik alanları ile yeşile duyduğunuz hasreti sona erdirecek.

Terma Garden’da ailelere özel beş açık havuz, kadınlara özel açık havuz, karma açık havuz, çocuk havuzu, aquapark, iki büyük yapay gölet, on dokuz aile locası, çocuk parkı, amfi tiyatro ve yüz altı araçlık açık otopark da mevcut.