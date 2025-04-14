Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Irak’ın Kuzey’i olan Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde yapılan arama-tarama faaliyeti sırasında teröristler tarafından kullanılan mağara tespit etti. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, çok fazla bölmesi bulunan mağaranın kullanılamaz hale getirildiği belirtildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Mehmetçiklerimiz, en zorlu arazilerde teröristlerin inlerine girmeye devam ediyor. Irak’ın kuzeyi Aziz vatanımız için kahramanca ve fedakârca mücadele eden Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, PençeKilit Operasyonu bölgesinde gerçekleştirdiği arama tarama faaliyetinde terör örgütü PKK’nın kullandığı çok sayıda bölümü bulunan bir mağara tespit etti. Kullanılamaz hâle getirilen mağarada, teröristlere ait olduğu belirlenen yaşam ve muhtelif malzeme imha edildi."