

Ters yöne girdi hastanelik oldu

Bursa-Ankara karayolu üzeri Kalburt mevkiinde meydana gelen kazada ters yöne elektrikli bisiklet ile otomobil çarpıştı, 1 kişi yaralandı.

Kaza Bursa-Ankara karayolu üzeri Kalburt mevkiinde meydana geldi. Petrol istasyonunda çıkış yapan sürücü Gökhan B.(35) yönetimindeki 54 EE 820 plakalı otomobil, ters yönden seyir halinde olan sürücü Muhammed E.(20) yönetimindeki elektrikli bisiklet ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle devrilen bisikletten düşen sürücü yaralandı. Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.