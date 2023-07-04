Tekirdağ’da 4 yıl önce geçirdiği trafik kazasından yaralı kurtulan adam, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Tekirdağ’ın Saray ilçesinde meydana gelen trafik kazası, hüzünlü bir hikayeyi de ortaya çıkardı. İlçede 2019 yılında eşi ve ablasıyla birlikte trafik kazası geçiren Muammer Menlik, ikiye bölünen araçtan eşiyle birlikte yaralı olarak kurtulmuş, ablası Münevver Berber ise olay yerinde hayatını kaybetmişti.

Menlik, önceki gün meydana gelen kazada karşıdan karşıya geçmek isterken bir otomobilin kendisine çarpması sonucu hayatını kaybetti.

Çerkezköy ilçesine bağlı Büyükyoncalı Mahallesi’nde meydana gelen kazada, Çerkezköy Devlet Hastanesi’ndeki işlerini bitirdikten sonra Saray ilçesine dönmek üzere eşiyle birlikte yola çıkan Muammer Menlik, ekmek almak için otomobilini durdurdu. Karşıdan karşıya yaya olarak geçmeye çalışan Menlik’e Saray ilçesinden Kapaklı istikametine süratli bir şekilde seyir halinde olan otomobil çarptı. Eşini kanlar içinde yerde yatarken gören Arzu Menlik, durumu 112 ekiplerine bildirdi. Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Menlik, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Vicdansız sürücü arkasına bile bakmadı

Menlik’e çarparak ölümüne sebep olan sürücü ise Menlik’e çarptıktan sonra hızını bile kesmeden olay yerinden kaçtı. Jandarma ekiplerinin kaçan aracın parçalarından ve dikiz aynasından ulaştığı seri numaralar üzerinden yaptığı takipte aracın plaka ve ruhsat bilgilerine ulaştı. Aracın bir kadının adına tescilli olduğu belirlenirken, kazayı yapan şahsın kadının eşi Metin Demirkan olduğu tespit edildi. Güvenlik güçleri Demirkan’ın yerini kısa sürede tespit ederek adalet önüne çıkardı. Yapılan işlemlerinin ardından mahkemeye çıkarılan Demirkan, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gözyaşları içinde toprağa verildi

Kazada hayatını kaydeden 64 yaşındaki Muammer Menlik, Kırklareli’nin Vize ilçesine bağlı Küçükyayla köyünde gözyaşları içinde toprağa verildi.