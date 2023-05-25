Balıkesir Büyükşehir Belediyesi, kurduğu damızlık üretim tesisleri ile hem tescilli Balıkesir Kuzusu'nu yaygınlaştırıyor hem de üreticiye büyük destek oluyor. Son 5 ayda çiftçiye 40 milyon liralık yardımda bulunan Büyükşehir, üreticilere 149 damızlık koç dağıttı.BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Kepsut, Sındırgı, İvrindi, Dursunbey ve Savaştepe’de kurduğu Damızlık Üretim Tesisleri ve üreticilere sağladığı damızlık küçükbaş destekleriyle; tescilli Balıkesir Kuzusunun üretimini yaygınlaştırarak marka değerini yükseltecek ve küçük aile işletmelerinin kalkınmasına katkı sağlayacak çalışmalarını sürdürüyor.

149 DAMIZLIK KOÇ DAĞITILDI İki hafta önce Kepsut Damızlık Üretim Tesisinde üretilen 41 damızlık koçu, üreticilere dağıtan Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz; bu kez de Bandırma, İvrindi, Erdek ve Marmaralı üreticiler ile Halk Elinde Islah Projesi’nde yer alan Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliği üyelerine 149 adet damızlık koç dağıttı. GÜZEL VE BEREKETLİ ŞEHİR Ocak ayından bu yana kırsal kalkınma çalışmaları kapsamında üreticilere yaklaşık 40 milyon lira destekte bulunan Büyükşehir Belediyesi tarafından Bandırma’da Koyunculuk Araştırma Enstitüsü’nde düzenlenen damızlık koç dağıtım töreninde konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, Balıkesir’in ‘üreteceğim’ diyen insanlar için çok güzel ve bereketli bir şehir olduğunu belirtti.

HEDEF: EN İYİ OLMAK “Kırsalımız güçlü, insanımız çalışkan” diyen Başkan Yücel Yılmaz, “Biz iddialıyız. İkinci, üçüncü, dördüncü olmak iyidir ama birinci olmak daha iyidir. En iyi balı biz üretelim. En iyi peyniri biz yapalım. En iyi koç bizde olsun. En iyi et bizde olsun. Biz buna çalışıyoruz. Amacımız zaten iyi konumda olan Balıkesir’i en iyi yapmak, birinci yapmak” açıklamasında bulundu.

BALIKESİR’İN REKABET GÜCÜ ARTIYOR Balıkesir’de tarım ve hayvancılık sektörleriyle geçinen nüfusun yoğun olduğunu söyleyen Başkan Yücel Yılmaz, “Bizim görevimiz, Balıkesir’i rekabetçi bir şehir haline getirmek. İstiyoruz ki herkes bir kalite yapıyorsa biz iki kalite yapalım, hiçbir ürünümüzde tağşiş olmasın. Herkese ‘Balıkesirli üretici aldatmaz, hileye kaçmaz. Buradan aldığın her ürün kalitelidir’ dedirtmemiz lazım” ifadelerini kullandı.

TOPRAĞIMIZA SAHİP ÇIKALIM Balıkesir’in en iddialı olduğu konuların başında “Balıkesir Kuzusunun” geldiğini söyleyen Başkan Yücel Yılmaz, “Temel gayemiz ürettiğiniz ürünlerin maliyetini düşürüp piyasa değerini artırmak. Yaptığınız iş çok meşakkatli ama bir o kadar da bereketli. İstiyoruz ki üreticimiz tarlasına, toprağına, damına sahip çıksın, herkes iddialı olsun” dedi. 5 AYDA 40 MİLYON LİRA DESTEK Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’nin Ocak ayından bu yana üreticilere 40 milyon liralık destek sağladığını vurgulayan Başkan Yılmaz, “Size daima destek olacağız. Üreteceğiz. Ürettikçe bereketinden bütün bir şehir yararlanacak. Üreten elleriniz dert görmesin. Dağıttığımız koçlar size ve şehrimize bereket getirsin” dedi.

Dağıtım törenine Başkan Yücel Yılmaz’ın yanı sıra Bandırma Kaymakamı Engin Aksakal, AK Parti Balıkesir Milletvekili Ali Taylan Öztaylan, İvrindi Belediye Başkanı Yusuf Cengiz, Bandırma İlçe Tarım ve Orman Müdürü Murat Güngörmez, Koyunculuk Araştırma İstasyon Müdürü Erdinç Veske, meclis üyeleri, birlik başkanları ve üreticiler katıldı.