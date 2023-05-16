Türkiye’de sadece Bilecik’in Pazaryeri ilçesinde yetişen tescilli boncuk fasulyesinin ekimine başlanıldı.

Pazaryeri’nin başlıca geçim kayağı olan boncuk fasulyesinin tohum ekimine ilçe merkezi ve köylerde başlanırken, Temmuz ve Ağustos aylarında hasat zamanı üretici çiftçilere ve ülke ekonomisine katkı sağlayacak. Pazaryeri’nde 2 bin dekar alanda ekimi gerçekleştirilen boncuk fasulyesi, 500 ailenin geçim kaynağı oluyor.

Mayıs aylarında toprakla buluşan fasulye tarlalarında 15-20 gün sonra iplikleme çalışması yapılacak.

İlçeye bağlı Dereköy köyünde Pazaryeri Boncuk Fasulyesi üretimi gerçekleştiren Kadir Turan ve eşi Emine Turan, yaklaşık 5 dönüm alanda sezonun ilk fasulye ekimini gerçekleştirdi.