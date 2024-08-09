Bursa Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (BESOB) Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Bilgit ile beraberindeki yönetim kurulu üyeleri ve oda başkanları, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Genel Başkanı Bendevi Palandöken’İ ziyaret etti.

BURSA (İGFA) - BESOB Yönetim Kurulu Başkanı Fahrettin Bilgit ve beraberindeki yönetim kurulu üyeleri ve Ulaştırma Hizmetleri Esnaf Odası başkanları, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken ve geçtiğimiz günlerde olağanüstü yapılan genel kurul sonrasında Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu (TŞOF) Genel Başkanı seçilen Mehmet Yiğiner’i makamlarında ziyaret etti.

PALANDÖKEN’DEN BESOB VE BURSA ESNAFINA TEŞEKKÜR

BESOB heyeti Ankara’daki temasları kapsamında TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken’le bir araya geldi. TESK Genel Merkezi’ndeki görüşmede konuşan ve BESOB heyetinin ziyaretinden memnuniyet duyduğunu belirten TESK Genel Başkanı Palandöken, geçen ayki TESK Yönetim Kurulu ve Mesleki Eğitim Kurulları toplantılarının Bursa’da yapıldığını hatırlattı. Palandöken, başarıyla gerçekleştirilen bu organizasyon için BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit nezdinde tüm Bursa esnafına ev sahipliği için teşekkür etti.

“ANKARA’DAKİ TEMASLARIMIZI DAHA DA ARTIRACAĞIZ”

Esnaf teşkilatının çatı kuruluşu olan TESK’e yapılan ziyarette konuşan BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit de TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken’e Bursa'daki esnafın talepleri ve esnaf teşkilatının karşılaştığı sorunları aktardı.

Son dönemde ülkede yaşanan ekonomik dalgalanmaların, esnaf ve sanatkarları derinden etkilediğini belirten Fahrettin Bilgit, “Artan maliyetler, yüksek enflasyon oranları ve piyasalardaki belirsizlikler, esnafın iş yapma kapasitesini zorlamakta ve gelirlerinde önemli düşüşler yaşanmasına sebep olmaktadır. Esnaf ve sanatkarlarımızın sorunlarının çözümü, ekonominin temel taşlarından biri olan bu kesimin desteklenmesi ile mümkün olacaktır. Bu noktada Ankara’daki mevcut temaslarımızı daha da sıklaştırdık, artırdık. Bizlere gelen her talebi uygun ortamlarda konunun muhataplarına iletiyoruz. Bu bizim asli vazifemiz. Bu sorunları hep birlikte aşacağız” dedi.

Görüşme karşılıklı fikir alışverişiyle sona erdi. BESOB heyeti Ankara’daki temasları kapsamında olağanüstü yapılan genel kurul sonrasında TŞOF Genel Başkanı seçilen Mehmet Yiğiner’e de hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Burada konuşan BESOB Başkanı Fahrettin Bilgit, TŞOF Genel Başkanı Mehmet Yiğiner’e üstlendiği görevde başarılar diledi. TŞOF Genel Başkanı Yiğiner de BESOB heyetinin ziyaretinden memnuniyet duyduğunu dile getirdi.