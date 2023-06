Kocaeli Üniversitesi öğrencileri, Türkiye de ilk kez turbo içten yanmalı ’Formula’ aracı üretti. Genç mühendis adaylarının tasarladıkları bir diğer elektrikli araca ise Tesla sponsor oldu. Başarılı öğrencilerin gelecek planları arasında 80 kilometre hızla viraj alma kabiliyetine sahip otonom araç üretmek yer alıyor.

Kocaeli Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde 2015’te kurulan, Kou Formula Student takımı yeni bir başarıya imza attı. Daha önce içten yanmalı araç geliştiren öğrenciler bu kez Türki’ye ilk kez turbo içten yanmalı araç geliştirme başarısını gösterdi. 60 kişilik ekip tasarladığı elektrikli başka bir açla, elektrikli otomobil ve batarya üreticisi Tesla’dan sponsorluk aldı. Genç mühendis adaylarının hedefleri arasında 80 kilometre hızla viraj alabilen otonom araç üretmek yer alıyor. Gençler, Uluslararası Otomotiv Mühendisleri Topluluğunca İtalya ve Çekya da düzenlenecek "Formula Student" yarışmasında boy gösterecek. Her iki araç Kocaeli Kongre Merkezinde düzenlenen törenle tanıtıldı. Programa Kocaeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nuh Zafer Cantürk katıldı, öğrenciler, akademisyenler ve aileler katıldı.

“Hayallerini gerçekleştirmek için elinden gelen her şeyi yapacaklar onlarla gurur duyuyorum”

Uzun ve yorucu bir süreci başarıyla atlatan öğrencileriyle gurur duyduğunu belirten Dr. Ögr. Üyesi Ersin Asım Güven, “Öğrencilerim ilk günden beri emekleriyle alın terleriyle hayallerini gerçekleştirmek için şuada sahneni her iki tarafında bulunan araçları her santimetre karesinde alın terleri olmak üzere yaptılar, yapmaya devam ediyorlar. Eminim ki bundan sonraki yıllarda da bu hayallerini gerçekleştirmek için elinden gelen her şeyi yapacaklar onlarla gurur duyuyorum” dedi.

“Teknoloji takımlarımıza 2 milyonun üzerinde lojistik destek yaptık”

Gençlik ve Spor İşleri Daire Müdürü Şemsettin Yıldırım, "Kocaeli Büyükşehir Belediyesi olarak her daim öğrencilerin yanında olduklarını ifade eden, “Büyükşehir Belediyesi olarak Tahir başkanımızdan aldığımız talimatlar çerçevesinde yaklaşık 3 yıldan beri Kocaeli Üniversitesindeki ve Gebze Teknik Üniversitesindeki teknoloji takımlarımızı destekliyoruz. Büyükşehir Belediyesi olarak 60’a yakın teknoloji takımına destek verdik. Sadece teknoloji takımlarımıza 2 milyonun üzerinde lojistik destek yaptık” diye konuştu.

“Her birinin gözünde ciddi parıltıları görüyorum”

Çok heyecanlı olduğunu söyleyen Kocaeli Üniversitesi Rektörü Nuh Zafer Cantürk, “ Arkadaşlarımızın hazırladığı KOU Formula için ürettiği araçların lansmanı yapıldı. Hakikaten ben büyük heyecan duyuyorum Rektör olduğum günden beri arkadaşlarımızın bu aktivitelerinden bu kadar zevk alacağımı tahmin etmiyordum. Çok zevk alıyorum çünkü her birinin gözünde ciddi parıltıları görüyorum” şeklinde konuştu.

"Turbolu içten yanmalı bir araç yapan ilk Tür takımı Kou Formula Stundet takımıdır"

Her yıl bir içten yanmalı araç yaptıklarını fakat bu kez hedefi büyüttüklerini ifade eden Kou Formula Student Takım Kaptanı Alper Özay, "Bir içten yanmalı ama en önemli noktası turbo içten yanmalı bir araç ve aynı anda bir elektrikli aracı üretiyoruz. Bu ürettiğimiz aracıda Tesla batarya konusunda bize sponsor oldular. Bunlar önemli başarılar hepsi Türkiye’de ilk. Tesla’nın Türkiye’de tek sponsor olduğu takım biziz. Turbolu içten yanmalı bir araç yapan ilk Tür takımı Kou Formula Stundet takımıdır. Direksiyon sistemlerinin ve açılarının ayarlanabilir olması önemli noktalardan bir tanesi. Genel olarak Formula Student Araçları hafif ve hızlı olur biz de bunu başardık. Takımız 2015 yılında kuruldu. 5-6 kişiyle kurulmuştu bu sayı önce 10 sonra 20 ve şuadan 60 kişiden oluşuyor. Bu 60 kişilik ekibi biraz daha büyütmek istiyoruz açıkçası ne kadar büyütürsek yönetmesi o kadar zor olacak ama hedeflediğimiz başarıları gerçekleştirmek için bu önemli” dedi.

“Otonom dediğimiz araçta 10 -20 ile gitmeyecek. Yaklaşık 70 -80 kilometrelik hızlarla viraj dönenecek. Önümüzdeki hedeflerden bir tanesi bu”

Uluslararası yarışlardan boy göstereceklerinin altını çizen Özay, “Şuadan iki araç yapıyoruz biri elektrikli diğeri içten yanmalı bunun yanında bir tane de otonom koyacağız. Otonom dediğimiz araçta 10 -20 ile gitmeyecek. Yaklaşık 70 -80 kilometrelik hızlarla viraj dönenecek. Önümüzdeki hedeflerden bir tanesi bu sonra dünya ilk 600 ve 100’e girmek istiyoruz. Gittiğimiz yarışlarda da ilk 10’u hedefliyoruz. İtalya ve Çekya’ya gidiyoruz daha öncesinde daha önce sadece İtalya’ydı. Önümüzdeki sene de İtalya, Çekya, Almanya, İngiltere burada bizi zorlayan aslında bütçe meselesi. Bütçeyi çözersek bu başarılarında altına imza atacağız. 2021 yılında pandemi dolayısıyla aracı götürememiştik. Sadece statik etaplara raporlarımızı göndermiştik. 2022 yılında aracımızı tamamladık sonrasında aracımızla fizikken gidip Formula Student İtalya yarışına katılmıştık. Teknik incelmesi geçmesi çok zor bir etap, dinamik etaplara çıkabilmesi için gerekli. Biz aracın teknik incelemesini ilk senesinde katılıp geçen ilk Türk takımı olduk. Bu senede Formula Stundent İtalya ve Çek Cumhuriyeti yarışmalarına katılacağız. İnşallah global dünyada büyük firmaların hem de Türkiye’de büyük firmalardan destek bekliyoruz” diye konuştu.