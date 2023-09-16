Bursa Mudanya’da tespih paketlerinin içine saklanmış elektronik sigara ele geçirildi. Şüpheli gözaltına alındı.

Bursa Mudanya polisi kargo yoluyla gönderilen tespih paketlerinden 200 adet elektronik sigara ele geçirdi. Mudanya Emniyeti Asayiş Şube ekiplerinin 25 yaşındaki İ.Y.’yi takibe alarak kargo teslimatı sırasında el koydukları paketlerden 200 adet elektronik sigaraya el koydular.

Konuyla ilgili zanlı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Zanlı hakkında adli soruşturma devam ediyor.