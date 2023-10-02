Marmara ve Ege Denizlerinde tutulan balıkların artması ile Balıkesir merkezde tezgahlarda balık bolluğu yaşanmaya başladı.

Av Yasağının 1 Eylül itibariyle bitmesinin ardından mavi sulara açılan Balıkesirli balık avcıları, teknelerini adeta balık ile doldurdu. Balıkesir’de balık satışı yapan esnaflar ise yaşanan balık çeşitliliği ile vatandaşlara balık şöleni sundu. “Hem alan memnun, hem satan” diyen balıkçılar, vatandaşların taze balık için tezgâhlara hücum ettiklerini ifade etti. Balığın bol ve çeşitli olması ve aynı zamanda fiyatların uygunluğu vatandaşların talebinde artış yaşanmasına neden olduğunu belirten balık satıcıları, durumdan memnun olduklarını söylediler.

Tezgahlarda hamsi, sardalye ve istavrit kilosu 70 TL’den alıcı buldu.