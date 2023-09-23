TFF 2. Lig Beyaz Grup 5. hafta maçında Bursaspor, Altınordu’yu konuk etti. Yeşil-beyazlılar, İzmir temsilcisi ile 1-1 berabere kaldı.
Hakemler: Alirıza Altunbakır, Nezihi Aytar, Rüştü Muhammed Orcan
Bursaspor: Canberk Yurdakul, Ertuğrul Kurtuluş, Eren Tunalı (Hamza Baran Arıkan dk. 57), Yiğit Fidan, Ozan İsmail Koç, Bilal Güney (Emre Tepegöz dk. 64), Ömer Turan Görgüç, Mustafa Genç, Yusuf Sertkaya (Barış Dalkıran dk. 57), Çağatay Yılmaz (Furkan Emre Ünver dk. 65), Eren Güler (Alperen Şirin dk. 35)
Yedekler: Talha Yakın, Kerem Kök, Abdullah Tazgel, Melih Sağlam, Enes Gökhan
Teknik Direktör: Nedim Vatansever
Altınordu: Serhat Öztaşdelen, Hasan Berat Kayalı, Alperen Selvi (Yusuf Can Esendemir dk. 71), Mert Özmen, Rahmin Salih Kaya, Emre Oymak (Sami Satılmış dk. 46), Metehan Yılmaz (Keni Var Uzun dk. 71), Altay Han Hidayetoğlu, Arif Morkaya (Furkan Metin dk. 46), Ali Özgün, Devrim Taşkaya
Yedekler: Arif Şimşir, Yusuf Acer, Furkan Yöntem, Muhammed Berkay Kınaç, İlkan Sever, Abdullah Soğucak
Teknik Direktör: Atilla Küçüktaka
Goller: Bilal Güney (dk. 51) (Bursaspor), Devrim Taşkaya (dk. 90+2) (Altınordu)
Sarı kartlar: Ali Özgün, Alperen Selvi, Mert Özmen (Altınordu), Yusuf Sertkaya, Çağatay Yılmaz Ömer Turan Görgüç, Ertuğrul Kurtuluş (Bursaspor)