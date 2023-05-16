TFF 2. Lig Beyaz Grup 37. hafta maçında Bursaspor sahasında Somaspor’u ağırladı.
Stat: Bursa Büyükşehir Belediye
Hakemler: Fevzi Erdem Akbaş , Mücahit Değermenci , Emrah Akkaya
Bursaspor: Canberk Yurdakul , Furkan Emre Ünver , Ertuğrul Kurtuluş , Ozan İsmail Koç (Abdullah Tazgel dk. 87 ), Kubilay Sönmez (Melih Sağlam dk. 87 ), Hasan Ayaroğlu , Bilal Güney (Emre Tepegöz dk. 71 ), Enver Cenk Şahin , Barış Dalkıran (Eren Tunalı dk. 82 ), Berat Altındiş (Ömer Turan Görgüç dk. 71 ), Çağatay Yılmaz
Yedekler: Deniz Aydın, Kerem Kök, Baran Karagöz, Özer Hurmacı
Teknik Direktör: Hürriyet Gücer
Somaspor: Muharrem Tunay Meral , Yavuzhan Keleşoğlu (Şener Kaya dk. 55), Kadir Kurt , Erdem Aygül (Yusuf Tursun dk. 77 ), Eray Korkmaz , Oğuzhan Yıldırım , Mücahit Aslan , Yusuf Türk (Ahmet Hakan Demirli dk. 46 ) , Mustafa Şengül , Emre Can Atila (Enes Tayfun dk. 77 ), Emrecan Bulut
Yedekler: Arda Ünal, Ali Mert Aydın, Murat Şevik, Safa Ali Memnun, Kadir Karış, Ali Habeşoğlu
Teknik Direktör: Burhanettin Basatemur
Goller: Çağatay Yılmaz (dk. 17), Enver Cenk Şahin (dk. 46), Eray Korkmaz (dk. 79 k.k.) (Bursaspor), Emrecan Bulut (dk. 36 ve 66), Mücahit Aslan (dk. 45+2 ve 84), Kadir Karış (dk. 77) (Somaspor)
Sarı kartlar: Ertuğrul Kurtuluş, Eren Tunalı, Özer Hurmacı, Kubilay Sönmez, Ozan İsmail Koç (Bursaspor), Oğuzhan Yıldırım, Yavuzhan Keleşoğlu, Emre Can Atila (Somaspor)