TFF 2. Lig Beyaz Grup 37. hafta maçında Bursaspor sahasında Somaspor’u ağırladı.

Stat: Bursa Büyükşehir Belediye

ÖSYM'den deprem bölgesi kararı "Ücret alınmayacak" ÖSYM'den deprem bölgesi kararı "Ücret alınmayacak"

Hakemler: Fevzi Erdem Akbaş , Mücahit Değermenci , Emrah Akkaya

Bursaspor: Canberk Yurdakul , Furkan Emre Ünver , Ertuğrul Kurtuluş , Ozan İsmail Koç  (Abdullah Tazgel dk. 87 ), Kubilay Sönmez  (Melih Sağlam dk. 87 ), Hasan Ayaroğlu , Bilal Güney  (Emre Tepegöz dk. 71 ), Enver Cenk Şahin , Barış Dalkıran  (Eren Tunalı dk. 82 ), Berat Altındiş  (Ömer Turan Görgüç dk. 71 ), Çağatay Yılmaz 

Yedekler: Deniz Aydın, Kerem Kök, Baran Karagöz, Özer Hurmacı

Teknik Direktör: Hürriyet Gücer

Somaspor: Muharrem Tunay Meral , Yavuzhan Keleşoğlu (Şener Kaya dk. 55), Kadir Kurt , Erdem Aygül  (Yusuf Tursun dk. 77 ), Eray Korkmaz , Oğuzhan Yıldırım , Mücahit Aslan , Yusuf Türk  (Ahmet Hakan Demirli dk. 46 ) , Mustafa Şengül , Emre Can Atila  (Enes Tayfun dk. 77 ), Emrecan Bulut 

Yedekler: Arda Ünal, Ali Mert Aydın, Murat Şevik, Safa Ali Memnun, Kadir Karış, Ali Habeşoğlu

Teknik Direktör: Burhanettin Basatemur

Goller: Çağatay Yılmaz (dk. 17), Enver Cenk Şahin (dk. 46), Eray Korkmaz (dk. 79 k.k.) (Bursaspor), Emrecan Bulut (dk. 36 ve 66), Mücahit Aslan (dk. 45+2 ve 84), Kadir Karış (dk. 77) (Somaspor)

Sarı kartlar: Ertuğrul Kurtuluş, Eren Tunalı, Özer Hurmacı, Kubilay Sönmez, Ozan İsmail Koç (Bursaspor), Oğuzhan Yıldırım, Yavuzhan Keleşoğlu, Emre Can Atila (Somaspor)