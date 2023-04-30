TFF 2. Lig Beyaz Grup 35. hafta maçında Bursaspor sahasında Arnavutköy Belediyespor’u 4-1 mağlup etti.
Stat: Bursa Büyükşehir Belediye
Hakemler: Yusuf Aydın xxx, Çağlar Demirkıran xxx, Mehmet Akpınar xxx
Bursaspor: Canberk Yurdakul xx, Furkan Emre Ünver xxx, Ertuğrul Kurtuluş xxx, Ozan İsmail Koç xxx (Melih Sağlam dk. 76 xxx), Kubilay Sönmez xxx, Hasan Ayaroğlu xxx, Bilal Güney xxx (Hamza Baran Arıkan dk. 64 xx), Enver Cenk Şahin xxx, Barış Dalkıran xxx (Ömer Görgüc dk. 69 xx), Berat Altındiş xxx (Emre Tepegöz dk. 69 xx), Çağatay Yılmaz xxx (Eren Tunalı dk. 76 x)
Yedekler: Talha Yakın, Baran Karagöz, Özer Hurmacı, Mustafa Genç, Seçkin Batuhan Fırıncı
Teknik Direktör: Özer Hurmacı
Arnavutköy Belediyespor: Emrehan Özçelik x, Kamil İçer xx (Kerem Kılıç dk. 56 xx), Ferhat Görgülü xx, Tolga Şahin x (Ömer Faruk Yılmaz dk. 46 xx), Mustafa Acun xx, Furkan Işıkdemir xx, Berat Satılmış xx, Berat Ali Genç xx, Adem Metin Türk xx (Mehmet Can Güngör dk. 80 ?), Hakan Turan xxx, Osman Bayrak xx
Yedekler: İsmail Ozan Karabudak, Fuat Yaman, Sirac Susancak, Doğancan Aynacı, Egehan Gök, Ferit Kaya, Abdülkadir Aydın
Teknik Direktör: Abdullah Ercan
Goller: Berat Altındiş (dk. 8), Çağatay Yılmaz (dk. 18, 32 ve 60) (Bursaspor), Hakan Turan (dk. 23) (Arnavutköy Belediyespor)
Sarı Kartlar: Tolga Şahin, Ferhat Görgülü, Furkan Işıkdemir (Arnavutköy Belediyespor), Enver Cenk Şahin, Ozan İsmail Koç, Bilal Güney, Eren Tunalı (Bursaspor)