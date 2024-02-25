TFF 2. Lig Kırmızı Grup’un 27. haftasında İnegölspor, sahasında karşılaştığı Denizlispor’u 4-0 mağlup etti.
Hakemler: Semih Kurt, Cankut Gönenç, Tuncay Ercan
İnegölspor: Bekir Sevgi, Muhammed Samed Karakoç (Muhammet Berkay Tekke dk. 76), Nadir Çiftçi, Furkan Özyapı (Erkan Arda Çağdaş dk. 61), Serhat Baştan (Berat Tosun dk. 76) Yusuf Kocatürk, Ahmet Hakan Şahin (Bilal Gündoğdu dk. 61), Orhan Aktaş, Uğur Utlu, Ferhat Görgülü (Tuğbey Akgün dk. 82), Ömer Gür
Denizlispor: Abdulkadir Sünger, Emre Yıldırım, Muhammet Özkal, Emirhan Kaşcıoğlu (Deniz Kodal dk. 46) Mehmet Eren Sıngın (Oğuzhan Sarı dk. 61), Samet Emre Gündüz, Bekir Turaç Böke, Oktay Kısaoğlu (Ramazan Karakurt dk. 76), Gökhan Süzen, Emre Sağlık, Mustafa Kaçan (Alaattin Öner dk. 46)
Goller: Furkan Özyapı (dk. 2, 19 ve 56), Ahmet Hakan Şahin (dk. 53) (İnegölspor)
Sarı kartlar: Mehmet Eren Sıngın, Emre Yıldırım, Samet Emre Gündüz, Muhammet Özkal (Denizlispor)