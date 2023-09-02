Karacabey Belediyespor, TFF 2. Lig’in 2. haftasında sahasında karşı karşıya geldiği Bursaspor’u 2-0 mağlup etti.
Stat: Mustafa Fehmi Gerçeker
Hakemler: Burak Akdağ, Sezgin Şahbaz, Kurtuluş Aslan
Karacabey Belediyespor: Hüseyin Arslan, Fatih Tultak, Mehmet Bağlı (Ömer Faruk Yücel dk. 84), Ersel Aslıyüksek (Ali Aydemir dk. 70), Burak Aydın (Selimcan Temel dk. 59), Berat Satılmış, Rasimcan Değirmenci, Özgür Güler, Onur Öztonga, Alperen Özşahin, Sinan Akaydin (Ata Kurtuluş dk. 84)
Bursaspor: Canberk Yurdakul, Furkan Emre Ünver (Yusuf Sertkaya dk. 37), Ozan İsmail Koç, Ertuğrul Kurtuluş, Bilal Güney, Berat Altındiş, Çağatay Yılmaz, Ömer Turan Görgüç (Yusuf Sertkaya dk. 37), Eren Tunalı (Mustafa Genç dk. 37), Barış Dalkıran, Yiğit Fidan
Goller: Ersel Aslıyüksek (dk. 23), Berat Satılmış (dk. 90+3) (Karacabey Belediyespor)
Sarı kartlar: Ersel Aslıyürek, Berat Satılmış, Mehmet Bağlı, Ata Kurtuluş (Karacabey Belediyespor), Berat Altındiş, Ertuğrul Kurtuluş, Eren Güler, Bilal Güney, Barış Dalkıran (Bursaspor)