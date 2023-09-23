TFF 2. Lig Beyaz Grupta mücadele eden Kırklarelispor, konuk ettiği Van Spor FK’ya 2-1 mağlup oldu.

Hakemler: Enver Aydın, Enes Biroğlu, Bedirhan Soydemir

Kırklarelispor: Umut Kaya, Atakan Gündüz (Erdinç Pekgöz dk. 46), Taşkın Kartal (Özgür Can Özcan dk. 79), Hüseyin Altuğ Taş, Ömer Faruk Ermeç, Hüseyin Eray Karataş, Furkan Fehmi Güneş (Muammer Denizhan Taşkan dk. 52), Muharrem Doğan, Necmican Cebeci, Sırat Yeşilördek (Erkam Kömür dk. 46), Semih Üstün (Okan Derici dk. 46)

Van Spor FK: Nurullah Aslan, Ahmet Eren (Şerif Doğan dk. 76), Harun Kavaklıdere (Dk 88 Kerem Çağatay), Bertuğ Bayar (Bahattin Berke Demircan dk. 60), Ahmet Ülük (Abdulcebrail Akbulut dk. 60), Muhammed Ali Doğan, Emre Öztürk, Erdem Seçgin, Onurcan Güler (Yunus Emre Yalçın dk. 76), Medeni Bingöl, Burak Kavlak

Goller: Ömer Faruk Ermeç (Kırklarelispor), Bertuğ Bayar, Harun Kavaklıdere (Van Spor FK)

Sarı kartlar: Sırat Yeşilördek, Atakan Gündüz (Kırklarelispor), Muhammed Ali Doğan, Ahmet Eren (Van Spor FK)