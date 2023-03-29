TFF 2. Lig Kırmızı Grup’ta mücadele eden Kocaelispor, 29. hafta karşılaşmasında konuk ettiği 1461 Trabzon ile 1-1 berabere kaldı.

Stat: Kocaeli

Hakemler: Yunus Dursun xx, Ali Uğurtan Demirtaş xx, Ferdi Karadoruk xx

Kocaelispor: İsmet Yumakoğulları x, Alihan Kubalas x, Yalçın Kılınç x, Yusuf Cihat Çelik x (İlyas Kubilay Yavuz dk. 65 xx), Okan Eken xx, Tayfun Aydoğan xxx, Mert Çölgeçen x (Emre Nefiz dk. 81 ?), Atila Turan xxx, Mehmet Yılmaz xxx, Samed Ali Kaya xx (Cengizhan Akgün dk. 58 x), Beykan Şimşek x (Cem Ekinci dk. 46 xx)

1461 Trabzon: Özkan Karabulut xx, Onur Akdeniz xx, Tunahan Ergül xx, Batuhan Kör xx (Buğrahan Karslı dk. 90+5 ?), Özkan Yıldırım x (Muammer Denizhan Taşkan dk. 61 x), Enes Karakuş xxx (Önder Selimoğlu dk. 90+2 ?), Nafican Yardımcı xx, Kerem Baykuş xx (Ahmet Abdullah Çakmak dk. 90+2 ?), Mert Özmen xx, Abdulkadir Korkut xx, Bahadır Erol x (Arif Morkaya dk. 46 xx)

Goller: Tayfun Aydoğan (dk. 37 pen.) (Kocaelispor), Enes Karakuş (dk. 66) (1461 Trabzon)

Kırmızı kart: Mert Özmen (dk. 90+3) (1461 Trabzon)

Sarı kartlar: Tayfun Aydoğan, Yusuf Cihat Çelik, Alihan Kubalas, Mehmet Yılmaz, Emre Nefiz (Kocaelispor), Kerem Baykuş (1461 Trabzon)