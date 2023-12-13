Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi, Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e saldırması ile ilgili basın toplantısı düzenledi.

Liglere ara verilmesinin ardından Büyükekşi'nin yeni fikstür hakkında açıklama yapması bekleniyordu, öyle de oldu.

Ligler 19 Aralık'ta başlayacak

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, tüm liglerin 19 Aralık Salı günü yeniden başlayacağını duyurdu.

Büyükekşi'nin diğer sözleri şu şekilde:

Olayın sorumluları hakkında yüce Türk adaleti gereğini yapmıştır. TFF olarak, Hukuk Müşavirliğimiz sevkleri yaptı. PFDK perşembe günü gereğini yaparak kararını açıklayacak.